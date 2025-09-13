ЛЕОНЕНКО: «Он был на отдыхе, а теперь может уверенно сесть на скамейку»

«Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко. Отмечается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

Этот переход оценил Виктор Леоненко – бывший футболист киевского «Динамо».

«После Арсенала ему будет очень сложно, потому что Ноттингем не так много контролирует мяч. Я ни разу не видел, чтобы Зинченко делал рывки, хотя против французов сыграл неплохо. В Ноттингеме он может уверенно сесть на скамейку, если сделает пару ошибок, потому что там звезд с неба не хватают, люди выходят и умирают на поле.

Это в Арсенале Зинченко был на отдыхе, ведь «канониры» постоянно контролировали мяч и пешком ходили, вот поэтому они и не могут выиграть АПЛ. Ман Сити тоже так играет, не случайно они сейчас часто проигрывают, хотя у них есть забивалы – Холанд. Вот Ливерпуль и контролирует, и бегает, к тому же там вездесущий Салах играет», – сказал Зинченко.