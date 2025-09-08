Он забивал Барселоне и за сборную. Украинец может неожиданно сменить клуб
Даниил Сикан может перейти в «Андерлехт»
24-летний украинский нападающий Даниил Сикан может покинуть «Трабзонспор».
По информации известного бельгийского журналиста Саши Тавольери, на украинского нападающего претендует бельгийский гранд «Андерлехт». Бельгийцы готовы оформить переход Сикана на правах годовой аренды с опцией выкупа.
Сикану обещают платить 800 тысяч евро в год, правда, в Турции он зарабатывает на 400 тысяч евро больше.
В прошлом сезоне Сикан провел за турецкий клуб 18 матчей, забил три гола и сделал один ассист. Ранее Сикан впервые стал отцом.
🇺🇦🟣 RSC Anderlecht made a last-minute proposal this Monday for Danylo Sikan. The offer is a loan with a purchase option. While interested, Anderlecht must convince the Ukrainian striker, as they can only offer €800K gross, whereas Sikan currently earns €1.2M net at Trabzon.… pic.twitter.com/gkGqwqT8xB— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 8, 2025
