Он забивал Барселоне и за сборную. Украинец может неожиданно сменить клуб

Бельгия
08 сентября 2025, 19:22 |
Даниил Сикан может перейти в «Андерлехт»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

24-летний украинский нападающий Даниил Сикан может покинуть «Трабзонспор».

По информации известного бельгийского журналиста Саши Тавольери, на украинского нападающего претендует бельгийский гранд «Андерлехт». Бельгийцы готовы оформить переход Сикана на правах годовой аренды с опцией выкупа.

Сикану обещают платить 800 тысяч евро в год, правда, в Турции он зарабатывает на 400 тысяч евро больше.

В прошлом сезоне Сикан провел за турецкий клуб 18 матчей, забил три гола и сделал один ассист. Ранее Сикан впервые стал отцом.

Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
