Другие новости24 мая 2025, 23:51 | Обновлено 24 мая 2025, 23:53
654
0
ФОТО. Футболист сборной Украины впервые стал отцом
Даниил Сикан стал счастливым отцом
24 мая 2025, 23:51 | Обновлено 24 мая 2025, 23:53
654
0
Нападающий «Трабзонспора» и сборной Украины Даниил Сикан стал отцом.
Об этом он сообщил в Instagram, опубликовав фото своей жены Татьяны Дятел вместе с сыном.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Добро пожаловать в мир, наш мальчик. 19.05.2025», – подписали совместный пост супруги.
В январе Сикан перешёл в турецкий клуб из «Шахтёра» за сумму около 6 млн евро.
В сезоне сыграл 16 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 мая 2025, 17:27 28
Команда откровенно дала понять, что попрощалась с Марино Пушичем
Футбол | 24 мая 2025, 18:43 1
Украинский голкипер мог привезти гол в свои ворота
Футбол | 24.05.2025, 07:47
Футбол | 24.05.2025, 23:58
Футбол | 24.05.2025, 11:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.05.2025, 11:24
23.05.2025, 14:30 2
24.05.2025, 09:13 11
23.05.2025, 04:45 4
24.05.2025, 12:10 8
24.05.2025, 08:29 1
23.05.2025, 00:40
23.05.2025, 07:52 12