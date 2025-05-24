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24 мая 2025, 23:51 | Обновлено 24 мая 2025, 23:53
654
0

ФОТО. Футболист сборной Украины впервые стал отцом

Даниил Сикан стал счастливым отцом

24 мая 2025, 23:51 | Обновлено 24 мая 2025, 23:53
654
0
ФОТО. Футболист сборной Украины впервые стал отцом
Instagram. Татьяна Дятел, жена Даниила Сикана

Нападающий «Трабзонспора» и сборной Украины Даниил Сикан стал отцом.

Об этом он сообщил в Instagram, опубликовав фото своей жены Татьяны Дятел вместе с сыном.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Добро пожаловать в мир, наш мальчик. 19.05.2025», – подписали совместный пост супруги.

В январе Сикан перешёл в турецкий клуб из «Шахтёра» за сумму около 6 млн евро.

В сезоне сыграл 16 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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