ФОТО. Футболист сборной Украины впервые стал отцом

Нападающий «Трабзонспора» и сборной Украины Даниил Сикан стал отцом.

Об этом он сообщил в Instagram, опубликовав фото своей жены Татьяны Дятел вместе с сыном.

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«Добро пожаловать в мир, наш мальчик. 19.05.2025», – подписали совместный пост супруги.

В январе Сикан перешёл в турецкий клуб из «Шахтёра» за сумму около 6 млн евро.

В сезоне сыграл 16 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.