Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Каспер ЮЛЬМАНД: «Это честь для меня»
Германия
08 сентября 2025, 17:57 | Обновлено 08 сентября 2025, 17:58
90
0

Каспер ЮЛЬМАНД: «Это честь для меня»

Датский специалист прокомментировал назначение на должность главного тренера Байера

08 сентября 2025, 17:57 | Обновлено 08 сентября 2025, 17:58
90
0
Каспер ЮЛЬМАНД: «Это честь для меня»
ФК Байер. Каспер Юльманд

Датский специалист Каспер Юльманд прокомментировал свое назначение на должность главного тренера леверкузенского «Байера»:

«Я всегда считал «Байер» очень хорошо управляемым, хорошо структурированным и очень амбициозным клубом. Это впечатление подтвердилось в последние дни. Для меня большая честь, что мне доверили такую команду. После выдающихся успехов в прошлом я сейчас очень мотивирован, чтобы помочь сформировать будущее «Байера» как с опытными, так и с новыми интересными игроками».

Предыдущим тренером команды был Эрик тен Хаг, которого уволили в начале сентября. Во главе «Байера» голландец провел 3 матча: победа в 1/32 финала Кубка Германии над клубом «Зонненхоф Гроссашпах» (4:0), поражение от «Хоффенхайма» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) в Бундеслиге.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Байер нашел нового тренера после увольнения тен Хага
Сборную Азербайджана к матчу с Украиной будет готовить тренер молодежки
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Байер Бундеслига назначение тренера чемпионат Германии по футболу Каспер Юльманд
Дмитрий Вус Источник: ФК Байер
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Бокс | 08 сентября 2025, 06:55 1
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»

Американец о критиках его боя с Тайсоном

BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Теннис | 08 сентября 2025, 00:32 23
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025

Карлос в четырех сетах одолел Янника и выиграл шестой титул Grand Slam в карьере

Хорватия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 08.09.2025, 18:14
Хорватия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Хорватия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Дубль Ярмоленко, ассисты от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Дубль Ярмоленко, ассисты от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассисты от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Бокс | 08.09.2025, 08:24
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 12
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 16
Футбол
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
07.09.2025, 00:21 7
Футбол
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 17
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем