Каспер ЮЛЬМАНД: «Это честь для меня»

Датский специалист Каспер Юльманд прокомментировал свое назначение на должность главного тренера леверкузенского «Байера»:

«Я всегда считал «Байер» очень хорошо управляемым, хорошо структурированным и очень амбициозным клубом. Это впечатление подтвердилось в последние дни. Для меня большая честь, что мне доверили такую команду. После выдающихся успехов в прошлом я сейчас очень мотивирован, чтобы помочь сформировать будущее «Байера» как с опытными, так и с новыми интересными игроками».

Предыдущим тренером команды был Эрик тен Хаг, которого уволили в начале сентября. Во главе «Байера» голландец провел 3 матча: победа в 1/32 финала Кубка Германии над клубом «Зонненхоф Гроссашпах» (4:0), поражение от «Хоффенхайма» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) в Бундеслиге.