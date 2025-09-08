Левандовски вышел на 5-е место среди действующих бомбардиров сборных

В матче группы G отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Польша дома победила Финляндию со счетом 3:1.

Один из голов в матче забил Роберт Левандовски.

Польский нападающий достиг отметки в 86 голов за национальную команду, что позволило ему выйти на 5-е место среди действующих бомбардиров сборных.

Лучшие бомбардиры сборных среди действующих игроков

Maiores artilheiros por seleções em atividade:

[140] - Cristiano Ronaldo 🇵🇹 222 jogos

114 - Messi 🇦🇷 194 jogos

95 - Sunil Chhetri 🇮🇳 155 jogos

89 - Lukaku 🇧🇪122 jogos

85 - Ali Mabkhout 🇦🇪 116 jogos

[86] - Lewandowski 🇵🇱 160 jogos

79 - Neymar 🇧🇷 128 jogos

73 - Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿128… pic.twitter.com/IBgBW0fOTt