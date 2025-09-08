Левандовски вышел на 5-е место среди действующих бомбардиров сборных
Кого обошел знаменитый поляк?
В матче группы G отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Польша дома победила Финляндию со счетом 3:1.
Один из голов в матче забил Роберт Левандовски.
Польский нападающий достиг отметки в 86 голов за национальную команду, что позволило ему выйти на 5-е место среди действующих бомбардиров сборных.
Лучшие бомбардиры сборных среди действующих игроков
- 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 114 – Лионель Месси (Аргентина)
- 95 – Сунил Четри (Индия)
- 89 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 86 – Роберт Левандовски (Польша)
- 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
- 79 – Неймар (Бразилия)
- 73 – Гарри Кейн (Англия)
- 70 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 64 – Тирасил Дангда (Таиланд)
