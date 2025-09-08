Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 13:42 |
Левандовски вышел на 5-е место среди действующих бомбардиров сборных

Кого обошел знаменитый поляк?

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В матче группы G отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Польша дома победила Финляндию со счетом 3:1.

Один из голов в матче забил Роберт Левандовски.

Польский нападающий достиг отметки в 86 голов за национальную команду, что позволило ему выйти на 5-е место среди действующих бомбардиров сборных.

Лучшие бомбардиры сборных среди действующих игроков

  • 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 114 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 95 – Сунил Четри (Индия)
  • 89 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 86 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
  • 79 – Неймар (Бразилия)
  • 73 – Гарри Кейн (Англия)
  • 70 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  • 64 – Тирасил Дангда (Таиланд)
Дмитрий Банар
