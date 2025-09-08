Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 сентября 2025, 12:04
1

Реал обратился к Алькарасу после финала US Open

Мадридский гранд поздравил испанского теннисиста с победой

Реал обратился к Алькарасу после финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Мадридский «Реал» поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой в финале US Open:

«Дорогой Карлос Алькарас, поздравляем тебя с твоим вторым титулом US Open, шестым титулом Большого шлема и заслуженным первым местом в мировом рейтинге теннисистов. Все мы, мадридисты, всегда с тобой и очень гордимся тобой. Поздравляем, чемпион!».

Карлос Алькарас одолел Янника Синнера в четырех сетах в финале US Open.

Ранее Карлос Алькарас дал комментарий после победы в финале US Open.

Карлос АЛЬКАРАС: «Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей. Боже мой»
Янник СИННЕР: «Сегодня я сделал все, что мог»
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал US Open 2025. Видеообзор матча
