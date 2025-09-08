Реал обратился к Алькарасу после финала US Open

Мадридский «Реал» поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой в финале US Open:

«Дорогой Карлос Алькарас, поздравляем тебя с твоим вторым титулом US Open, шестым титулом Большого шлема и заслуженным первым местом в мировом рейтинге теннисистов. Все мы, мадридисты, всегда с тобой и очень гордимся тобой. Поздравляем, чемпион!».

Карлос Алькарас одолел Янника Синнера в четырех сетах в финале US Open.

