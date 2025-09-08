Испания08 сентября 2025, 12:04 |
Реал обратился к Алькарасу после финала US Open
Мадридский гранд поздравил испанского теннисиста с победой
Мадридский «Реал» поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой в финале US Open:
«Дорогой Карлос Алькарас, поздравляем тебя с твоим вторым титулом US Open, шестым титулом Большого шлема и заслуженным первым местом в мировом рейтинге теннисистов. Все мы, мадридисты, всегда с тобой и очень гордимся тобой. Поздравляем, чемпион!».
Карлос Алькарас одолел Янника Синнера в четырех сетах в финале US Open.
Ранее Карлос Алькарас дал комментарий после победы в финале US Open.
Алькараст і мадридист.
