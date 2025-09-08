Германия08 сентября 2025, 09:54 |
1150
0
Президент Баварии: «Купим его, если он проведет 40 матчей в основе»
Ули Хеннес высказался об аренде Николаса Джексона
08 сентября 2025, 09:54 |
1150
0
Президент «Баварии» Ули Хенесс раскрыл детали сезонной аренды сенегальского нападающего «Челси» Николаса Джексона.
Функционер немецкого клуба не верит в полноценный трансфер игрока, так как не видит форварда в роли основного игрока.
«Арендная плата не составляет 16.5 миллиона евро, потому что игрок и его агент заплатили три миллиона.
Постоянного контракта точно не будет. Это произойдет только в случае, если он проведет 40 матчей с первых минут, а этого никогда не случится», – сказал Хенесс.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 08 сентября 2025, 05:37 11
ESPN обнародовал интересный рейтинг
Футбол | 08 сентября 2025, 08:16 16
Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву
Футбол | 07.09.2025, 15:20
Футбол | 08.09.2025, 07:38
Футбол | 08.09.2025, 09:24
Комментарии 0
Популярные новости
07.09.2025, 03:55 3
08.09.2025, 06:55
06.09.2025, 11:03 31
06.09.2025, 12:31 54
06.09.2025, 20:23 42
07.09.2025, 00:02 1
07.09.2025, 00:55 17
07.09.2025, 07:55 17