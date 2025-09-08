Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент Баварии: «Купим его, если он проведет 40 матчей в основе»
Германия
08 сентября 2025, 09:54 |
Ули Хеннес высказался об аренде Николаса Джексона

Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

Президент «Баварии» Ули Хенесс раскрыл детали сезонной аренды сенегальского нападающего «Челси» Николаса Джексона.

Функционер немецкого клуба не верит в полноценный трансфер игрока, так как не видит форварда в роли основного игрока.

«Арендная плата не составляет 16.5 миллиона евро, потому что игрок и его агент заплатили три миллиона.

Постоянного контракта точно не будет. Это произойдет только в случае, если он проведет 40 матчей с первых минут, а этого никогда не случится», – сказал Хенесс.

Ули Хенесс Николас Джексон Бавария Челси трансферы аренда игрока трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: Daily Mail
