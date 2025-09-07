Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Вау
07 сентября 2025, 19:14 | Обновлено 07 сентября 2025, 19:17
1074
1

ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Вау

Елизавета Третьякова впечатляет своей красотой

Instagram. Елизавета Третьякова

Возлюбленная футболиста «Колоса» Максима Третьякова, Елизавета Третьякова, снова взорвала сеть.

Лиза опубликовала горячее видео в крошечном купальнике, которое сразу привлекло внимание подписчиков.

Красотка предстала в откровенном образе, подчеркнув безупречную фигуру.

Девушка любит публиковать провокационные видео и фото на своей странице в Instagram.

lifestyle девушки Максим Третьяков Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига видео-реклама видео Елизавета Третьякова
Максим Лапченко Источник: Instagram
