ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер воспитанника Шахтера

Клуб Первой лиги «Ингулец» официально переманил к себе 20-летнего опорного полузащитника Евгения Яновича.

Информация о подписанном контракте футболиста с клубом пока отсутствует.

«Мы верим: с таким защитником наши ворота будут на замке, а сердца – полны гордости», – написала пресс-служба клуба.

Прошлый сезон Янович провёл в одесском «Черноморце» на правах аренды, сыграв один матч за основную команду и девять поединков за состав U-19.

Евгений – воспитанник донецкого «Шахтера», выступавший за молодежные команды «горняков».

Во время международной паузы президент «Ингульца» рассказал, что готов расстаться с командой.