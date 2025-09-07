ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер воспитанника Шахтера
Евгений Янович будет защищать цвета «Ингульца»
Клуб Первой лиги «Ингулец» официально переманил к себе 20-летнего опорного полузащитника Евгения Яновича.
Информация о подписанном контракте футболиста с клубом пока отсутствует.
«Мы верим: с таким защитником наши ворота будут на замке, а сердца – полны гордости», – написала пресс-служба клуба.
Прошлый сезон Янович провёл в одесском «Черноморце» на правах аренды, сыграв один матч за основную команду и девять поединков за состав U-19.
Евгений – воспитанник донецкого «Шахтера», выступавший за молодежные команды «горняков».
Во время международной паузы президент «Ингульца» рассказал, что готов расстаться с командой.
