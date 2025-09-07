ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер воспитанника Шахтера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
07 сентября 2025, 11:29 | Обновлено 07 сентября 2025, 11:31
Евгений Янович будет защищать цвета «Ингульца»

ФК Ингулец

Клуб Первой лиги «Ингулец» официально переманил к себе 20-летнего опорного полузащитника Евгения Яновича.

Информация о подписанном контракте футболиста с клубом пока отсутствует.

«Мы верим: с таким защитником наши ворота будут на замке, а сердца – полны гордости», – написала пресс-служба клуба.

Прошлый сезон Янович провёл в одесском «Черноморце» на правах аренды, сыграв один матч за основную команду и девять поединков за состав U-19.

Евгений – воспитанник донецкого «Шахтера», выступавший за молодежные команды «горняков».

Во время международной паузы президент «Ингульца» рассказал, что готов расстаться с командой.

Евгений Янович Ингулец Первая лига Украины трансферы Черноморец Одесса Шахтер Донецк
Андрей Витренко Источник: ФК Ингулец
