Первая лига. Черноморец принимает Феникс-Мариуполь. Стартовые составы

В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге пройдут матчи пятого тура. «Черноморец» в Одессе сыграет с клубом «Феникс-Мариуполь».

«Черноморец» прошлый сезон проводил в УПЛ и намеревается снова вернуться в элитный дивизион. В четырех матчах чемпионата Первой лиги команда Александра кучера одержала три победы и сыграла вничью 0:0 с полтавской «Ворсклой». В случае победы в сегодняшнем матче «Черноморец» возглавит турнирную таблицу Первой лиги.

«Феникс-Мариуполь» стартовал с двух поражений подряд. Затем команда Сыграла вничью с ФК ЮКСА и в предыдущем туре со счетом 1:0 обыграла ФК «Чернигов».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 16:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.