Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Черноморец принимает Феникс-Мариуполь. Стартовые составы
Украина. Первая лига
07 сентября 2025, 15:39 | Обновлено 07 сентября 2025, 15:45
327
0

Первая лига. Черноморец принимает Феникс-Мариуполь. Стартовые составы

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 16:00

07 сентября 2025, 15:39 | Обновлено 07 сентября 2025, 15:45
327
0
Первая лига. Черноморец принимает Феникс-Мариуполь. Стартовые составы
ФК Черноморец

В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге пройдут матчи пятого тура. «Черноморец» в Одессе сыграет с клубом «Феникс-Мариуполь».

«Черноморец» прошлый сезон проводил в УПЛ и намеревается снова вернуться в элитный дивизион. В четырех матчах чемпионата Первой лиги команда Александра кучера одержала три победы и сыграла вничью 0:0 с полтавской «Ворсклой». В случае победы в сегодняшнем матче «Черноморец» возглавит турнирную таблицу Первой лиги.

«Феникс-Мариуполь» стартовал с двух поражений подряд. Затем команда Сыграла вничью с ФК ЮКСА и в предыдущем туре со счетом 1:0 обыграла ФК «Чернигов».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 16:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

По теме:
Ингулец на ходу. Команда Василия Кобина разгромила Ворсклу
Первая отставка в УПЛ? Александрия определилась с будущим Нестеренко
Виктория – Металлист – 1:0. Быстрый гол Бойко. Видеообзор матча
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы Черноморец Одесса Феникс-Мариуполь
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06 сентября 2025, 20:23 39
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб

На футболиста претендовал «Марсель»

Германия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 07 сентября 2025, 16:22 0
Германия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Германия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 7 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Футбол | 07.09.2025, 07:27
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Футбол | 06.09.2025, 18:59
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
ФОТО. Сборная провела заключительную тренировку в Польше. Дальше – Баку
Футбол | 07.09.2025, 16:10
ФОТО. Сборная провела заключительную тренировку в Польше. Дальше – Баку
ФОТО. Сборная провела заключительную тренировку в Польше. Дальше – Баку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 24
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 25
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 55
Футбол
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 53
Футбол
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 28
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 12
Бокс
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем