Металлург и ЮКСА проводят матч 5-й тура Первой лиги. Стартовые составы

В воскресенье, 7 сентября, в Первой лиге пройдут матчи пятого тура. «Металлург» Запорожье сыграет с ФК ЮКСА.

Запорожский «Металлург» начал сезон Первой лиги с поражения 0:1 от тернопольской «Нивы». Затем команда сыграла вничью 1:1 с «Подольем» и неожиданно обыграла «Ворсклу» в гостях. В турнирной таблице «Металлург» занимает десятое место.

ЮКСА в матче первого тура со счетом 1:0 обыграла «Подолье». В следующих трех матчах команда не забивала. ЮКСА проиграла «Ворскле» (0:3), сыграла вничью с клубом «Феникс-Мариуполь» (0:0) и в предыдущем туре уступила «Черноморцу» (0:1).

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Начало матча в 12:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.