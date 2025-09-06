Роналду оформил 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Месси?

6 сентября легендарный Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии разгромил команду Армении в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Поединок прошел в Ереване и завершился со счетом 5:0. Сам КриРо оформил дубль, отличившись на 21-й и 46-й минутах игры.

Роналду забил 941-й и 942-й голы в карьере, тем самым пробив отметку в 1200 голевых действий. На счету Криштиану также 258 ассистов.

У его вечного соперника Лионеля Месси 1268 результативных действий – 879 голов + 389 голевых передач. Причем у Лео на 165 матчей меньше: 1120 против 1285.

Видеообзор матча Армения – Португалия (0:5)