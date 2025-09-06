Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду оформил 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Месси?
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 21:32 |
1395
2

Роналду оформил 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Месси?

Криштиану положил дубль за сборную Португалии в матче квалификации ЧМ проти Армении

06 сентября 2025, 21:32 |
1395
2
Роналду оформил 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Месси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

6 сентября легендарный Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии разгромил команду Армении в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Поединок прошел в Ереване и завершился со счетом 5:0. Сам КриРо оформил дубль, отличившись на 21-й и 46-й минутах игры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Роналду забил 941-й и 942-й голы в карьере, тем самым пробив отметку в 1200 голевых действий. На счету Криштиану также 258 ассистов.

У его вечного соперника Лионеля Месси 1268 результативных действий – 879 голов + 389 голевых передач. Причем у Лео на 165 матчей меньше: 1120 против 1285.

Видеообзор матча Армения – Португалия (0:5)

По теме:
Кейн вошел в топ-5 игроков сборной Англии по матчам. Статистика форварда
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «С такой игрой сборная может пролететь «мимо кассы»
Англия – Андорра – 2:0. Автогол и Деклан Райс. Видео голов и обзор матча
Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06 сентября 2025, 08:25 15
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»

Бывший тренер «Динамо» – о Владиславе Ванате

Его хочет Шахтер. Челси давал за бразильца 24 млн, потом передумал
Футбол | 06 сентября 2025, 21:55 0
Его хочет Шахтер. Челси давал за бразильца 24 млн, потом передумал
Его хочет Шахтер. Челси давал за бразильца 24 млн, потом передумал

Мек остается в Гремио

ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Футбол | 06.09.2025, 00:07
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Бокс | 06.09.2025, 07:33
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06.09.2025, 20:23
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Winner21
Какие бы цифры не рисовали статисты, все реальные ценители футбола заранее скорбят об уходе самой шикарной эры футбола "Месси-Роналдо" 😢😢😢
Ответить
+1
Yura
а якщо не рахувати пенальті (які Рон зажди забирає собі бити) то навіть  і голів у Мессі більше ))
Ответить
-1
Популярные новости
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 6
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 51
Футбол
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 4
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем