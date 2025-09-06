Новичок сборной Украины: «От Реброва была установка помочь в атаке»

Шахтер Шахтера Артем Бондаренко дебютировал в составе сборной Украины в матче отбора ЧМ-2026 против Франции (0:2).

Игрок вышел во втором тайме вместо Георгия Судакова.

«Жаль, что проиграли, но если говорить лично, то счастлив дебютировать в национальной команде. Сбылась мечта, момент, к которому я шел всю жизнь».

«Ребров выпускал с установкой создать что-то в атаке, помочь в атаке», – сказал Бондаренко.

9 сентября команда сыграет против Азербайджана.