Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Новичок сборной Украины: «От Реброва была установка помочь в атаке»
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 06 сентября 2025, 20:06
4

Новичок сборной Украины: «От Реброва была установка помочь в атаке»

Бондаренко оценил дебют в национальной команде

УАФ. Артем Бондаренко

Шахтер Шахтера Артем Бондаренко дебютировал в составе сборной Украины в матче отбора ЧМ-2026 против Франции (0:2).

Игрок вышел во втором тайме вместо Георгия Судакова.

«Жаль, что проиграли, но если говорить лично, то счастлив дебютировать в национальной команде. Сбылась мечта, момент, к которому я шел всю жизнь».

«Ребров выпускал с установкой создать что-то в атаке, помочь в атаке», – сказал Бондаренко.

9 сентября команда сыграет против Азербайджана.

Артем Бондаренко Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pop
Ну и? Получилось? А вообще какая гениальная тренерская установка- сделай что-нибудь в атаке, Ребров тренер-легенда, уверен следующая его тренерская установка будет звучать: Ну выиграйте вы!
Ответить
+2
Trishovich
Нічого футбол це не його
Ответить
+2
4975
Ти клоун, а не гравець збірної. Треба грати на перемогу, а не хвалитися виходом на пол
Ответить
+1
Александр Шевченко
Вы просто посмотрите на лицо Бондаренка, там же все написано - перешуганный, умом не одаренный терпила, которого по жизни все буллили. Так что он и поможет, это две несопоставимые вещи.
Ответить
+1
