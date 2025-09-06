Чемпионат мира06 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 06 сентября 2025, 20:06
Новичок сборной Украины: «От Реброва была установка помочь в атаке»
Бондаренко оценил дебют в национальной команде
06 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 06 сентября 2025, 20:06
Шахтер Шахтера Артем Бондаренко дебютировал в составе сборной Украины в матче отбора ЧМ-2026 против Франции (0:2).
Игрок вышел во втором тайме вместо Георгия Судакова.
«Жаль, что проиграли, но если говорить лично, то счастлив дебютировать в национальной команде. Сбылась мечта, момент, к которому я шел всю жизнь».
«Ребров выпускал с установкой создать что-то в атаке, помочь в атаке», – сказал Бондаренко.
9 сентября команда сыграет против Азербайджана.
Комментарии 4
Ну и? Получилось? А вообще какая гениальная тренерская установка- сделай что-нибудь в атаке, Ребров тренер-легенда, уверен следующая его тренерская установка будет звучать: Ну выиграйте вы!
Нічого футбол це не його
Ти клоун, а не гравець збірної. Треба грати на перемогу, а не хвалитися виходом на пол
Вы просто посмотрите на лицо Бондаренка, там же все написано - перешуганный, умом не одаренный терпила, которого по жизни все буллили. Так что он и поможет, это две несопоставимые вещи.
