Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роналду оформил хет-трик в предыдущем матче против соперника Португалии
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 18:55 | Обновлено 06 сентября 2025, 19:02
234
1

Роналду оформил хет-трик в предыдущем матче против соперника Португалии

Уже вскоре Криштиану снова встретится на поле со сборной Армении

Роналду оформил хет-трик в предыдущем матче против соперника Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду в прошлой встрече со сборной Армении оформил хет-трик.

6 сентября состоится игра отбора на чемпионат мира 2026 года между сборными Армении и Португалии. Начало встречи – в 19:00 по Киеву.

Предыдущий поединок между этими командами состоялся 13 июня 2015 года и завершился победой португальцев со счетом 3:2. Все голы гостей тогда забил Роналду.

На международном уровне Криштиану принял участие в 221 матче, отличившись 138 забитыми мячами и 45 результативными передачами.

По теме:
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 6 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Армения – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия никогда в истории не проигрывала сборной Андорры
сборная Португалии по футболу сборная Армении по футболу ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду статистика хет-трик
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
GroundUnder
обязательно дождусь его ухода и будут болеть за Португалию как до его появления в клипсах на Евро 2004, как раньше ... при Жоау Пинту и прочих))
эх, это недалекое будущее 
