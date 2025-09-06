Роналду оформил хет-трик в предыдущем матче против соперника Португалии
Уже вскоре Криштиану снова встретится на поле со сборной Армении
Португальский нападающий Криштиану Роналду в прошлой встрече со сборной Армении оформил хет-трик.
6 сентября состоится игра отбора на чемпионат мира 2026 года между сборными Армении и Португалии. Начало встречи – в 19:00 по Киеву.
Предыдущий поединок между этими командами состоялся 13 июня 2015 года и завершился победой португальцев со счетом 3:2. Все голы гостей тогда забил Роналду.
На международном уровне Криштиану принял участие в 221 матче, отличившись 138 забитыми мячами и 45 результативными передачами.
🎩 Cristiano Ronaldo scored a 𝐡𝐚𝐭-𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 on Portugal's last trip to Armenia! Can CR7 do so 𝘼𝙂𝘼𝙄𝙉 this evening? 🇵🇹 https://t.co/EPsALubWz6 pic.twitter.com/AKAjJTUktF— Flashscore.com (@Flashscorecom) September 6, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Полесье» зарегистрировало голкипера на сезон УПЛ
Наша команда с поражения стартовала в квалификации ЧМ-2026
эх, это недалекое будущее