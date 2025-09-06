Тухель назвал состав сборной Англии на матч квалификации ЧМ против Андорры

6 сентября сборная Англии проведет матч квалификации чемпионата мира 2026 против Андорры в группе K.

Команды сыграют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник трех львов Томас Тухель назвал стартовый состав. С первых минут встречу начнут Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд, Деклан Райс, Нони Мадуэке.

В одной группе Англия и Андорра выступают вместе с Сербией, Албанией и Латвией. После трех сыгранных матчей англичане занимают первое место с 9 очками.

Стартовые составы на матч Англия – Андорра