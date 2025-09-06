Александра Олейникова – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Монтре
6 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Монтре, Швейцария.
В полуфинале украинка сыграет против представительницы Латвии Дарьи Семенистой (WTA 115). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Рус / Тодони – Селехметьева / Вальтерт. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финале поборется либо против Майи Хвалиньской, либо против Андреа Ласаро Гарсии.
