06 сентября 2025, 13:41 |
Александра Олейникова – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Монтре

Александра Олейникова – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

6 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Монтре, Швейцария.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы Латвии Дарьи Семенистой (WTA 115). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Рус / Тодони – Селехметьева / Вальтерт. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Майи Хвалиньской, либо против Андреа Ласаро Гарсии.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

