Александра Олейникова – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Монтре, Швейцария.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы Латвии Дарьи Семенистой (WTA 115). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Рус / Тодони – Селехметьева / Вальтерт. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Майи Хвалиньской, либо против Андреа Ласаро Гарсии.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА