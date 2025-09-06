Экс-защитник сборной: «Франция в первом тайме делала все, что хотела»

Бывший игрок национальной сборной Украины Виталий Косовский в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Сергея Реброва добиться положительного результата на старте отбора на ЧМ 2026 года с французами в польском Вроцлаве:

– Откровенно говоря, не ожидал, что наши ребята будут такими обреченными в первом тайме матча во Вроцлаве. Они как будто забыли, что французы такие же люди, только более искусные в своем деле. Создавалось впечатление, что номинальные хозяева сами прилагали усилия, чтобы гости делали на поле все, что им вздумается. Ведь банально не получалось ничего ни с отбором, ни с подборами, ни с подстраховкой, ни с переходом в наступление. К счастью, пропустили только один мяч, сохранив интригу.

– Но такое доминирование едва не сыграло злую шутку с французами.

– Все же, я бы за действия во втором тайме больше отдал должное подопечным Сергея Реброва, которые после перерыва добавили в скорости, агрессивности, что стало сюрпризом для гостей. В переходной фазе французы уже не были безупречными, наши начали чаще контролировать мяч и игра соперника потеряла сбалансированность. Более того, в середине второго тайма гостям откровенно повезло, когда Артем Довбик и Илья Забарный не воспользовались возможностями восстановить паритет. Обидно, потому что в поединках с топ-сборными каждый голевой момент – на вес золота и им нужно дорожить. И если подводит реализация, то на положительный результат рассчитывать не приходится.

– На ваш взгляд, в каких компонентах особенно ощущалось преимущество французов?

– В умении и желании каждый игровой эпизод доводить до конца. Вспомним, как Олисе забил первый гол, воспользовавшись тем, что Георгий Судаков «потерял» его в штрафной площадке. Георгий, видимо, забыл прописную истину: вперед нужно бежать быстро, а возвращаться к своим воротам – еще быстрее. Поэтому и пропустили. Конечно, и индивидуальное мастерство у французов было выше. В качестве примера - Мбаппе, когда установил итоговый счет, хотя здесь есть вопросы к Илье Забарному, который позволил так легко себя обыграть.

– На ваш взгляд, кто из украинцев выпадал из игры?

– Я большего ожидал от полузащитников. Поэтому и вынужден был находиться на голодном пайке выдвинутый на острие атаки Артем Довбик. Все же, у них есть шанс реабилитироваться уже на следующей неделе в Баку. Нам очень нужна победа над Азербайджаном для продолжения борьбы за второе место в группе.

Ранее Милевский лаконично отреагировал на фиаско сборной Украины против Франции.