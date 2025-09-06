Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-защитник сборной: «Франция в первом тайме делала все, что хотела»
Сборная УКРАИНЫ
06 сентября 2025, 14:44 |
137
0

Экс-защитник сборной: «Франция в первом тайме делала все, что хотела»

Виталий Косовский оценил игру украинцев в первом матче ЧМ-2026

06 сентября 2025, 14:44 |
137
0
Экс-защитник сборной: «Франция в первом тайме делала все, что хотела»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший игрок национальной сборной Украины Виталий Косовский в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Сергея Реброва добиться положительного результата на старте отбора на ЧМ 2026 года с французами в польском Вроцлаве:

– Откровенно говоря, не ожидал, что наши ребята будут такими обреченными в первом тайме матча во Вроцлаве. Они как будто забыли, что французы такие же люди, только более искусные в своем деле. Создавалось впечатление, что номинальные хозяева сами прилагали усилия, чтобы гости делали на поле все, что им вздумается. Ведь банально не получалось ничего ни с отбором, ни с подборами, ни с подстраховкой, ни с переходом в наступление. К счастью, пропустили только один мяч, сохранив интригу.

– Но такое доминирование едва не сыграло злую шутку с французами.

– Все же, я бы за действия во втором тайме больше отдал должное подопечным Сергея Реброва, которые после перерыва добавили в скорости, агрессивности, что стало сюрпризом для гостей. В переходной фазе французы уже не были безупречными, наши начали чаще контролировать мяч и игра соперника потеряла сбалансированность. Более того, в середине второго тайма гостям откровенно повезло, когда Артем Довбик и Илья Забарный не воспользовались возможностями восстановить паритет. Обидно, потому что в поединках с топ-сборными каждый голевой момент – на вес золота и им нужно дорожить. И если подводит реализация, то на положительный результат рассчитывать не приходится.

– На ваш взгляд, в каких компонентах особенно ощущалось преимущество французов?

– В умении и желании каждый игровой эпизод доводить до конца. Вспомним, как Олисе забил первый гол, воспользовавшись тем, что Георгий Судаков «потерял» его в штрафной площадке. Георгий, видимо, забыл прописную истину: вперед нужно бежать быстро, а возвращаться к своим воротам – еще быстрее. Поэтому и пропустили. Конечно, и индивидуальное мастерство у французов было выше. В качестве примера - Мбаппе, когда установил итоговый счет, хотя здесь есть вопросы к Илье Забарному, который позволил так легко себя обыграть.

– На ваш взгляд, кто из украинцев выпадал из игры?

– Я большего ожидал от полузащитников. Поэтому и вынужден был находиться на голодном пайке выдвинутый на острие атаки Артем Довбик. Все же, у них есть шанс реабилитироваться уже на следующей неделе в Баку. Нам очень нужна победа над Азербайджаном для продолжения борьбы за второе место в группе.

Ранее Милевский лаконично отреагировал на фиаско сборной Украины против Франции.

По теме:
Украинский тренер: «Честно, перед игрой сразу считал Францию ​​фаворитом»
Соперник сборной Украины может остаться без главного тренера в отборе на ЧМ
Ребров рассказал, почему украинской команде было тяжело играть с Францией
чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция инсайд Виталий Косовский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Бущан вернулся в УПЛ, подписав контракт с Полесьем
Футбол | 06 сентября 2025, 09:29 35
ОФИЦИАЛЬНО. Бущан вернулся в УПЛ, подписав контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Бущан вернулся в УПЛ, подписав контракт с Полесьем

Георгий сменил клубную прописку

Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Футбол | 05 сентября 2025, 18:53 33
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией

Подопечные Реброва проведут первый поединок квалификации 5 сентября в Польше

Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футбол | 06.09.2025, 05:24
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Футбол | 06.09.2025, 07:30
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
МБАППЕ: «Попытка перебросить Трубина в конце игры? Это была глупость»
Футбол | 06.09.2025, 13:56
МБАППЕ: «Попытка перебросить Трубина в конце игры? Это была глупость»
МБАППЕ: «Попытка перебросить Трубина в конце игры? Это была глупость»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 292
Футбол
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
04.09.2025, 23:59
Футбол
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 18
Футбол
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
04.09.2025, 15:59 81
Футбол
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
05.09.2025, 07:08 7
Футбол
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 24
Футбол
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем