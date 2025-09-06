Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе обошел Депая в рейтинге бомбардиров национальных сборных
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 11:20 |
147
0

Мбаппе обошел Депая в рейтинге бомбардиров национальных сборных

Во внимание принимались только действующие игроки

06 сентября 2025, 11:20 |
147
0
Мбаппе обошел Депая в рейтинге бомбардиров национальных сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче квалификации к чемпионату мира 2026 года Франция победила Украину во Вроцлаве со счетом 2:0.

Очередным голом за французскую сборную отметился Килиан Мбаппе.

Этот забитый мяч (51-й за сборную Франции) позволил форварду обойти Мемфиса Депая (50, Нидерланды) в списке лучших бомбардиров национальных сборных среди действующих футболистов.

Лучшие европейские бомбардиры национальных сборных среди действующих игроков

  • 138 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 89 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 85 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 73 – Гарри Кейн (Англия)
  • 68 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  • 62 – Александар Митрович (Сербия)
  • 57 – Оливье Жиру (Франция)
  • 51 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 50 – Мемфис Депай (Нидерланды)
  • 49 – Лукас Подольски (Германия)
По теме:
Салах снова отличился в составе сборной Египта. Сколько голов он уже забил?
Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Ирландия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу статистика Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Килиан Мбаппе Мемфис Депай Криштиану Роналду Ромелу Лукаку Роберт Левандовски Гарри Кейн Эдин Джеко Александар Митрович Оливье Жиру Лукас Подольски
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Футбол | 06 сентября 2025, 00:23 3
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал очередного легионера
Футбол | 06 сентября 2025, 11:07 1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал очередного легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал очередного легионера

Жоэль Майя продолжит карьеру в Украине

Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Футбол | 05.09.2025, 19:23
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
ОФИЦИАЛЬНО. Бущан вернулся в УПЛ, подписав контракт с Полесьем
Футбол | 06.09.2025, 09:29
ОФИЦИАЛЬНО. Бущан вернулся в УПЛ, подписав контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Бущан вернулся в УПЛ, подписав контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец
Футбол | 05.09.2025, 16:40
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 305
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
04.09.2025, 10:56 204
Футбол
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 8
Футбол
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 8
Теннис
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем