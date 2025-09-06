Мбаппе обошел Депая в рейтинге бомбардиров национальных сборных
Во внимание принимались только действующие игроки
В матче квалификации к чемпионату мира 2026 года Франция победила Украину во Вроцлаве со счетом 2:0.
Очередным голом за французскую сборную отметился Килиан Мбаппе.
Этот забитый мяч (51-й за сборную Франции) позволил форварду обойти Мемфиса Депая (50, Нидерланды) в списке лучших бомбардиров национальных сборных среди действующих футболистов.
Лучшие европейские бомбардиры национальных сборных среди действующих игроков
- 138 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 89 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 85 – Роберт Левандовски (Польша)
- 73 – Гарри Кейн (Англия)
- 68 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 62 – Александар Митрович (Сербия)
- 57 – Оливье Жиру (Франция)
- 51 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 50 – Мемфис Депай (Нидерланды)
- 49 – Лукас Подольски (Германия)
