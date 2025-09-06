Чемпионат мира06 сентября 2025, 00:49 |
140
0
Реализация синих была более эффективной. Статистика матча Украина – Франция
Несмотря на равное количество больших шансов, гости реализовали свои моменты
06 сентября 2025, 00:49 |
140
0
Украина и Франция в очном противостоянии создали одинаковое количество больших шансов. «Сине-желтые» не смогли забить, тогда как «Ле бле» реализовали два момента.
5 сентября состоялась игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.
Статистика
Украина – Франция
- Владение мячом: 44% – 56%
- Большие шансы: 4 – 4
- Удары по воротам: 8 – 16
- Удары в створ ворот: 3 – 6
- Сейвы: 4 – 2
- Угловые: 4 – 4
- Фолы: 10 – 8
- Передачи: 408 – 538
- Точность передач: 87% – 89%
- Отборы мяча: 21 – 19
- Штрафные удары: 8 – 10
- Офсайды: 1 – 0
В следующей игре «сине-желтые» встретятся на поле со сборной Азербайджана. Игра состоится 9 сентября в 19:00 по Киеву.
