Реализация синих была более эффективной. Статистика матча Украина – Франция

Украина и Франция в очном противостоянии создали одинаковое количество больших шансов. «Сине-желтые» не смогли забить, тогда как «Ле бле» реализовали два момента.

5 сентября состоялась игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Статистика

Украина – Франция

Владение мячом: 44% – 56%

Большие шансы: 4 – 4

Удары по воротам: 8 – 16

Удары в створ ворот: 3 – 6

Сейвы: 4 – 2

Угловые: 4 – 4

Фолы: 10 – 8

Передачи: 408 – 538

Точность передач: 87% – 89%

Отборы мяча: 21 – 19

Штрафные удары: 8 – 10

Офсайды: 1 – 0

В следующей игре «сине-желтые» встретятся на поле со сборной Азербайджана. Игра состоится 9 сентября в 19:00 по Киеву.