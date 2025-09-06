Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реализация синих была более эффективной. Статистика матча Украина – Франция
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 00:49
Реализация синих была более эффективной. Статистика матча Украина – Франция

Несмотря на равное количество больших шансов, гости реализовали свои моменты

Реализация синих была более эффективной. Статистика матча Украина – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine

Украина и Франция в очном противостоянии создали одинаковое количество больших шансов. «Сине-желтые» не смогли забить, тогда как «Ле бле» реализовали два момента.

5 сентября состоялась игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Статистика

Украина – Франция

  • Владение мячом: 44% – 56%
  • Большие шансы: 4 – 4
  • Удары по воротам: 8 – 16
  • Удары в створ ворот: 3 – 6
  • Сейвы: 4 – 2
  • Угловые: 4 – 4
  • Фолы: 10 – 8
  • Передачи: 408 – 538
  • Точность передач: 87% – 89%
  • Отборы мяча: 21 – 19
  • Штрафные удары: 8 – 10
  • Офсайды: 1 – 0

В следующей игре «сине-желтые» встретятся на поле со сборной Азербайджана. Игра состоится 9 сентября в 19:00 по Киеву.


СУДАКОВ: «Не обратил внимание на Олисе. Думал, наши опорники переберут»
Забарный сыграл 50-й матч в составе сборной Украины. Статистика защитника
РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу статистика Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
