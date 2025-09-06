Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Забарный сыграл 50-й матч в составе сборной Украины. Статистика защитника

Юбилейный матч центрбека завершился не лучшим образом

Забарный сыграл 50-й матч в составе сборной Украины. Статистика защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник Илья Забарный достиг отметки в 50 матчей в составе сборной Украины.

5 сентября состоялась игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Дебютный поединок за национальную команду Забарный провел 7 октября 2020 года. Интересно, что тот матч также был против «Ле бле». С тех пор Илья в 50 поединках забил 3 гола и получил 5 желтых карточек, проведя на поле в общей сложности 4530 минут.

Если учитывать также клубную карьеру, эта игра стала для украинского центрбека «ПСЖ» 227-й.

Реализация синих была более эффективной. Статистика матча Украина – Франция
РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
