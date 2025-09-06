Экитике дебютировал в составе сборной Франции в матче против Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Европы
06 сентября 2025, 00:23 | Обновлено 06 сентября 2025, 00:34
Уго вышел на поле на 81-й минуте встречи

Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Нападающий сборной Франции Уго Экитике дебютировал на международном уровне в составе национальной команды.

5 сентября состоялась игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Уго вышел на поле на 81 минуте, заменив травмированного Усмана Дембеле.

Несмотря на то, что этот поединок стал первым для Экитике за национальную команду, на клубном уровне нападающий «Ливерпуля» уже провел 155 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 26 ассистов.

По теме:
Забарный сыграл 50-й матч в составе сборной Украины. Статистика защитника
Реализация синих была более эффективной. Статистика матча Украина – Франция
РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу статистика Украина - Франция Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу Уго Экитике
