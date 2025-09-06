Экитике дебютировал в составе сборной Франции в матче против Украины

Нападающий сборной Франции Уго Экитике дебютировал на международном уровне в составе национальной команды.

5 сентября состоялась игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Уго вышел на поле на 81 минуте, заменив травмированного Усмана Дембеле.

Несмотря на то, что этот поединок стал первым для Экитике за национальную команду, на клубном уровне нападающий «Ливерпуля» уже провел 155 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 26 ассистов.