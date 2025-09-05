Товарищеские матчи05 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 05 сентября 2025, 23:03
Румыния под управлением Луческу разгромно уступила Канаде
Также состоялось еще 2 товарищеских матча
05 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 05 сентября 2025, 23:03
В пятницу, 5 августа, состоялось 3 товарищеских матча.
- Румыния под управлением Мирчи Луческу разгромно уступила Канаде – 0:3.
- Австралия со счетом 1:0 одолела Новую Зеландию – единственный гол забил Балар.
- Индонезия уничтожила Китайский Тайбей со счетом 6:0.
Товарищеские матчи. 5 августа
Румыния – Канада – 0:3
Голы: Дэвид, 11, Ахмед, 22, Сигур, 77
Австралия – Новая Зеландия – 1:0
Голы: Балар, 87
Индонезия – Китайский Тайбей – 6:0
Голы: Амат, 4, Минг-хсиу, 23 (автогол), Клок, 33, Рейндерс, 38, Сантана, 58, Уолш, 61
Товарняки товарняками, але у Канади досить цікава збірна
