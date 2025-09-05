Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Румыния под управлением Луческу разгромно уступила Канаде
Товарищеские матчи
Румыния
05.09.2025 21:00 – FT 0 : 3
Канада
Товарищеские матчи
05 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 05 сентября 2025, 23:03
211
1

Румыния под управлением Луческу разгромно уступила Канаде

Также состоялось еще 2 товарищеских матча

05 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 05 сентября 2025, 23:03
211
1
Румыния под управлением Луческу разгромно уступила Канаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Канады

В пятницу, 5 августа, состоялось 3 товарищеских матча.

  • Румыния под управлением Мирчи Луческу разгромно уступила Канаде – 0:3.
  • Австралия со счетом 1:0 одолела Новую Зеландию – единственный гол забил Балар.
  • Индонезия уничтожила Китайский Тайбей со счетом 6:0.

Товарищеские матчи. 5 августа

Румыния – Канада – 0:3

Голы: Дэвид, 11, Ахмед, 22, Сигур, 77

Австралия – Новая Зеландия – 1:0

Голы: Балар, 87

Индонезия – Китайский Тайбей – 6:0

Голы: Амат, 4, Минг-хсиу, 23 (автогол), Клок, 33, Рейндерс, 38, Сантана, 58, Уолш, 61

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
