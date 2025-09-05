Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олисе открыл счет в игре против Украины. Каким стал для него этот гол?
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 22:16
501
2

Олисе открыл счет в игре против Украины. Каким стал для него этот гол?

Майкл забил гол на 10-й минуте встречи

05 сентября 2025, 22:16
501
2
Олисе открыл счет в игре против Украины. Каким стал для него этот гол?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Франции Майкл Олисе отличился забитым мячом в ворота Украины.

5 сентября проходит игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча началась в 21:45 по киевскому времени. Счет в игре открыл Олисе.

Для 23-летнего нападающего этот забитый мяч стал третьим за национальную команду в 9 матчах. Почти ровно год назад Майкл дебютировал на международном уровне в игре против Италии (6 сентября 2024, 1:3).

Если говорить о всей карьере, то это результативное действие стало для него 126-м (58 голов, 68 ассистов) в 266 поединках.

По теме:
Квалификация ЧМ. Италия забила 5 голов Эстонии, Израиль отгрузил 4 мяча
Хорватия с Модричем минимально обыграла Фарерские острова
Соперники Украины. Матч Исландии и Азербайджана завершился разгромом
чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу статистика Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Майкл Олисе
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05 сентября 2025, 19:52
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

ВИДЕО. Забарный не остановил. Мбаппе забил гол в матче Украина – Франция
Футбол | 05 сентября 2025, 23:29
ВИДЕО. Забарный не остановил. Мбаппе забил гол в матче Украина – Франция
ВИДЕО. Забарный не остановил. Мбаппе забил гол в матче Украина – Франция

Килиан сделал счет 2:0 в пользу французов на 82-й минуте поединка квалификации ЧМ

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Футбол | 05.09.2025, 07:39
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Футбол | 05.09.2025, 20:09
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Раскрыли и разгромили. Украина U-21 дожала Литву
Футбол | 05.09.2025, 21:02
Раскрыли и разгромили. Украина U-21 дожала Литву
Раскрыли и разгромили. Украина U-21 дожала Литву
