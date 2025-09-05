Олисе открыл счет в игре против Украины. Каким стал для него этот гол?
Майкл забил гол на 10-й минуте встречи
Вингер сборной Франции Майкл Олисе отличился забитым мячом в ворота Украины.
5 сентября проходит игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча началась в 21:45 по киевскому времени. Счет в игре открыл Олисе.
Для 23-летнего нападающего этот забитый мяч стал третьим за национальную команду в 9 матчах. Почти ровно год назад Майкл дебютировал на международном уровне в игре против Италии (6 сентября 2024, 1:3).
Если говорить о всей карьере, то это результативное действие стало для него 126-м (58 голов, 68 ассистов) в 266 поединках.
- так матч дуже цікавий!!!
Отой, якого продали за 30 з великим гаком лям,
стояв біля лінії штрафної і уважно спостерігав гру в штрафному майданчику,
і йому було пох.. шо француз пробіг мимо нього, отримав пас і забив гол...