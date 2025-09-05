Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как сборная Украины исполнила гимн страны перед матчем с Францией
Чемпионат мира
Сине-желтые во Вроцлаве начали поединок квалификации ЧМ-2026 с французами

Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Коллективы играют на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом игры сине-желтые исполнили национальный гимн Украины.

По теме:
ВИДЕО. Как сборная Украины пропустила от Франции уже на 10-й минуте
Украина – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Все готово: Украина завершила разминку перед суперматчем с Францией
inspekcha85
Довбані попуги...краще б грали як треба грати за краіну
