ВИДЕО. Как сборная Украины исполнила гимн страны перед матчем с Францией
Сине-желтые во Вроцлаве начали поединок квалификации ЧМ-2026 с французами
5 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.
Коллективы играют на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед началом игры сине-желтые исполнили национальный гимн Украины.
Комментарии 1
Довбані попуги...краще б грали як треба грати за краіну
