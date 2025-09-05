Воспитанник Динамо покинул клуб УПЛ и получил статус свободного агента

Левый вингер киевской «Оболони» Виктор Близниченко прекратил сотрудничество с «пивоварами» и теперь находится в статусе свободного агента.

22-летний футболист договорился с руководством клуба Премьер-лиги о расторжении контракта за обоюдным согласием сторон. В ближайшее время игрок определится с новой командой, в которой продолжит карьеру.

Близниченко является воспитанником киевского «Динамо», где выступал за U-17 и U-19. Два сезона провел в арендах – сначала играл за «Ингулец», потом за «Кривбасс». В августе прошлого года перебрался в «Оболонь» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне сыграл 28 матчей за «пивоваров» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость вингера составляет 400 тысяч евро.

Несколько дней назад «Оболонь» приняла решение расстаться 19-летним голкипером Романом Шерстяных, который провел в Киеве полгода и теперь находится в статусе свободного агента.