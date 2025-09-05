Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Воспитанник Динамо покинул клуб УПЛ и получил статус свободного агента
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 18:20 |
782
0

Воспитанник Динамо покинул клуб УПЛ и получил статус свободного агента

Виктор Близниченко договорился с «Оболонью» о прекращении сотрудничества

ФК Оболонь Киев. Виктор Близниченко

Левый вингер киевской «Оболони» Виктор Близниченко прекратил сотрудничество с «пивоварами» и теперь находится в статусе свободного агента.

22-летний футболист договорился с руководством клуба Премьер-лиги о расторжении контракта за обоюдным согласием сторон. В ближайшее время игрок определится с новой командой, в которой продолжит карьеру.

Близниченко является воспитанником киевского «Динамо», где выступал за U-17 и U-19. Два сезона провел в арендах – сначала играл за «Ингулец», потом за «Кривбасс». В августе прошлого года перебрался в «Оболонь» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне сыграл 28 матчей за «пивоваров» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость вингера составляет 400 тысяч евро.

Несколько дней назад «Оболонь» приняла решение расстаться 19-летним голкипером Романом Шерстяных, который провел в Киеве полгода и теперь находится в статусе свободного агента.

Николай Титюк Источник: Telegram
