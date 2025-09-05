Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как сборная Колумбии танцем отпраздновала выход на ЧМ 2026
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 16:37
214
0

Колумбийские игроки зажгли в подтрибунном помещении

Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью 5 сентября состоялись матчи 17-го тура квалификации на чемпионат мира в Южной Америке.

В одном из поединков сборная Колумбии в городе Барранкилья на стадионе «Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес» принимала команду Боливии.

Хозяева без особых проблем разобрались с соперником, забив три мяча за 90 минут (3:0).

Благодаря этой победе Колумбия гарантировала себе место на предстоящем чемпионате мира, имея в активе 25 очков за тур до окончания отбора.

После финального свистка игроки сборной Колумбии исполнили зажигательный танец в подтрибунном помещении в честь выхода на мундиаль.

Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
