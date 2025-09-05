ВИДЕО. Как сборная Колумбии танцем отпраздновала выход на ЧМ 2026
Колумбийские игроки зажгли в подтрибунном помещении
Ночью 5 сентября состоялись матчи 17-го тура квалификации на чемпионат мира в Южной Америке.
В одном из поединков сборная Колумбии в городе Барранкилья на стадионе «Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес» принимала команду Боливии.
Хозяева без особых проблем разобрались с соперником, забив три мяча за 90 минут (3:0).
Благодаря этой победе Колумбия гарантировала себе место на предстоящем чемпионате мира, имея в активе 25 очков за тур до окончания отбора.
После финального свистка игроки сборной Колумбии исполнили зажигательный танец в подтрибунном помещении в честь выхода на мундиаль.
ВИДЕО. Как сборная Колумбии танцем отпраздновала выход на ЧМ 2026
😅🇨🇴 Colombia squad after qualifying for the 2026 World Cup! 🕺🔊 pic.twitter.com/TKve0XKaQh— EuroFoot (@eurofootcom) September 5, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер не вызван на сентябрьские матчи
Игрок «Полесья» Сергей Корнийчук проведет сезон 2025/26 в составе ровенского клуба