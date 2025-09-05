Александра Олейникова – Симона Вальтерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 в Монтре
5 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Монтре, Швейцария.
В четвертьфинале украинка поборется против швейцарки Симоны Вальтерт (WTA 124). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Семенистая – Тодони. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Вальтерт.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Дарьи Семенистой, либо против Анки Тодони.
