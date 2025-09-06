Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: Почему этот украинец не попал? Там он уже не нужен»
Сборная УКРАИНЫ
06 сентября 2025, 00:03 | Обновлено 06 сентября 2025, 00:16
1792
4

Йожеф САБО: Почему этот украинец не попал? Там он уже не нужен»

Бывший тренер сборной Украины поделился мнением об Александре Зинченко

06 сентября 2025, 00:03 | Обновлено 06 сентября 2025, 00:16
1792
4
Йожеф САБО: Почему этот украинец не попал? Там он уже не нужен»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением об Александре Зинченко.

«Не знаю, почему он не попал в заявку [Ноттингема на ЛЕ], но было понятно, что он уже не нужен Арсеналу, где почти не играл. Думаю, зарплату в Ноттингеме он будет получать такую же, как и в Арсенале, иначе он бы не согласился на этот трансфер. Зинченко сделал правильный шаг, ему нужно играть. Он будет основным в Ноттингеме.

Но Александр не защитник, а полузащитник, разыгрывающий футболист, «свободный художник». Зинченко может отдать, ударить по воротам, но отбор не его сильная сторона. В Арсенале он играл левого защитника, но «канониры» постоянно атаковали и Зинченко смещался к средней линии. Думаю, в Ноттингеме он будет играть в полузащите», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о трансфере вратаря Люки Шевалье в «ПСЖ».

По теме:
Забарный сыграл 50-й матч в составе сборной Украины. Статистика защитника
Реализация синих была более эффективной. Статистика матча Украина – Франция
РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Арсенал Лондон Ноттингем Форест Александр Зинченко Йожеф Сабо Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Футбол | 06 сентября 2025, 00:07 3
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ

«Полесье» зарегистрировало голкипера на сезон УПЛ

Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Футбол | 05 сентября 2025, 23:51 1
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Футбол | 05.09.2025, 20:31
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05.09.2025, 19:52
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Олейникова в Швейцарии впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 125
Теннис | 05.09.2025, 17:42
Олейникова в Швейцарии впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 125
Олейникова в Швейцарии впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 125
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Володимир Семигайло
Це ж треба вміти так сформулювати заголовок.Хочеться покрутити пальцем біля скроні.
Ответить
+2
Spaceman
Тупа статєйка,в якій заголовок протирічить змісту статєйки..
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
trentreznor11
ну це ж Олійник писав, ви що, не в курсі? Це майстер тупих, дебільних, брехливих  або вигаданих заголовків) а ще авт0р новин ні про що, дурнуватих текстів з гівна і палок - коротше, цінний кадр, який засирає оцим усім непотребом всю нічну стрічку сайту    Насолоджуйтеся!  
Ответить
0
Популярные новости
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 31
Футбол
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 1
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
04.09.2025, 15:43 328
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем