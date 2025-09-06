Йожеф САБО: Почему этот украинец не попал? Там он уже не нужен»
Бывший тренер сборной Украины поделился мнением об Александре Зинченко
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением об Александре Зинченко.
«Не знаю, почему он не попал в заявку [Ноттингема на ЛЕ], но было понятно, что он уже не нужен Арсеналу, где почти не играл. Думаю, зарплату в Ноттингеме он будет получать такую же, как и в Арсенале, иначе он бы не согласился на этот трансфер. Зинченко сделал правильный шаг, ему нужно играть. Он будет основным в Ноттингеме.
Но Александр не защитник, а полузащитник, разыгрывающий футболист, «свободный художник». Зинченко может отдать, ударить по воротам, но отбор не его сильная сторона. В Арсенале он играл левого защитника, но «канониры» постоянно атаковали и Зинченко смещался к средней линии. Думаю, в Ноттингеме он будет играть в полузащите», – сказал Сабо.
Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о трансфере вратаря Люки Шевалье в «ПСЖ».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Полесье» зарегистрировало голкипера на сезон УПЛ
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026