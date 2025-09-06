Йожеф САБО: Почему этот украинец не попал? Там он уже не нужен»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением об Александре Зинченко.

«Не знаю, почему он не попал в заявку [Ноттингема на ЛЕ], но было понятно, что он уже не нужен Арсеналу, где почти не играл. Думаю, зарплату в Ноттингеме он будет получать такую же, как и в Арсенале, иначе он бы не согласился на этот трансфер. Зинченко сделал правильный шаг, ему нужно играть. Он будет основным в Ноттингеме.

Но Александр не защитник, а полузащитник, разыгрывающий футболист, «свободный художник». Зинченко может отдать, ударить по воротам, но отбор не его сильная сторона. В Арсенале он играл левого защитника, но «канониры» постоянно атаковали и Зинченко смещался к средней линии. Думаю, в Ноттингеме он будет играть в полузащите», – сказал Сабо.

