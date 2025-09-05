Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РЕБРОВ: «У нас в сборной много травмированных. Это не в первый раз»
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 14:23 | Обновлено 05 сентября 2025, 14:30
РЕБРОВ: «У нас в сборной много травмированных. Это не в первый раз»

Коуч сборной Украины рассказал о кадровых изменениях в составе

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пообщался с журналистами перед матчем отбора ЧМ-2026 с Францией во Вроцлаве:

«Все ли готовы к игре? К сожалению, не все. Но это не впервые, когда у нас много травмированных. Такое случается. Но все игроки, которые находятся в расположении сборной, настроены серьезно. Я уверен, мы дадим бой.

Мы довызвали Назария Волошина. К сожалению, Роман Яремчук получил повреждение в игре за свою команду и был очень расстроен. Мы получили подтверждающие снимки – повреждение не позволит ему принять участие в ближайших матчах, поэтому он остался в расположении клуба.

Почему не вызвали Андрея Ярмоленко? Потому что на эту позицию большая конкуренция. Сейчас мы вызвали этих исполнителей, но Андрей – это потенциальный игрок сборной.

Что касается Миколенко, то он ни одной тренировки с нами не провел – к сожалению, он травмировался еще в клубе. Мы довызвали Дубинчака, Владислав уже присоединился к нам. В день игры решим, кто будет закрывать эту позицию».

