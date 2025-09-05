Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЕРДУТА: «Я начал учиться на тренера. Но хочу еще немного поиграть»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 03:47 | Обновлено 05 сентября 2025, 04:16
28
0

ПЕРДУТА: «Я начал учиться на тренера. Но хочу еще немного поиграть»

Защитник луганской Зари рассказал о возможном окончании карьеры

05 сентября 2025, 03:47 | Обновлено 05 сентября 2025, 04:16
28
0
ПЕРДУТА: «Я начал учиться на тренера. Но хочу еще немного поиграть»
ФК Заря. Игорь Пердута

Защитник луганской «Зари» Игорь Пердута рассказал, что пошел на тренерские курсы:

«Жизнь после футбола? Я еще хочу поиграть, пока есть силы. Скажу так: я начал учиться на тренера, но еще не знаю, захочу ли им работать. Хочу попробовать и посмотреть, будет ли мне вообще интересно оставаться в футболе.

Ты никогда не будешь готов закончить с футболом. Тебе всегда захочется собраться с пацанами, поиграть, потом пива попить. Я готовлюсь к этому, но не думаю, что это будет очень простой переход. Не хочу сейчас думать об этом, потому что я еще планирую немного поиграть. Здоровье еще есть и позволяет играть.

У меня была травма спины в 2013 году. Были мысли, что, может, придется заканчивать. Вот тогда возникали совсем другие эмоции. Я не знал, что бы я делал в 23 года. Тогда в голове были мысли, что это проблема, и ты не знаешь, что делать дальше.

Сейчас я плюс-минус понимаю, что это будет и как это будет. Я готовлюсь к этому, чтобы не было такого резкого – раз, и ты закончил с футболом. Но еще немного хочу поиграть».

По теме:
У Шахтера 12 игроков уехали в сборные. Когда и с кем сыграют?
Утверждены даты и время проведения матчей 6-го тура УПЛ
ФОТО. Тренировочный цикла Шахтера в Кракове завершен. Теперь пару выходных
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Пердута Ворскла Полтава тренерские курсы Заря Луганск завершение карьеры
Николай Степанов Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Футбол | 04 сентября 2025, 07:03 2
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню

Матич, Майсурадзе, Битон, Мустафаев, Макуана, Эрнандес поддерживают форму с резервной командой

Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Футбол | 04 сентября 2025, 07:08 15
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину

Клинтон Нсиала в «Динамо» не перейдет

Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Футбол | 04.09.2025, 13:47
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Йожеф САБО: «Шовковский давно просил. Но этого от Динамо я не вижу»
Футбол | 05.09.2025, 03:12
Йожеф САБО: «Шовковский давно просил. Но этого от Динамо я не вижу»
Йожеф САБО: «Шовковский давно просил. Но этого от Динамо я не вижу»
Экс-вратарь сборной Украины: «Сборной Франции украинцы не проиграют»
Футбол | 05.09.2025, 01:23
Экс-вратарь сборной Украины: «Сборной Франции украинцы не проиграют»
Экс-вратарь сборной Украины: «Сборной Франции украинцы не проиграют»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
03.09.2025, 15:20 54
Футбол
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 35
Футбол
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 101
Футбол
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
03.09.2025, 07:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем