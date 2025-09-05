ПЕРДУТА: «Я начал учиться на тренера. Но хочу еще немного поиграть»

Защитник луганской «Зари» Игорь Пердута рассказал, что пошел на тренерские курсы:

«Жизнь после футбола? Я еще хочу поиграть, пока есть силы. Скажу так: я начал учиться на тренера, но еще не знаю, захочу ли им работать. Хочу попробовать и посмотреть, будет ли мне вообще интересно оставаться в футболе.

Ты никогда не будешь готов закончить с футболом. Тебе всегда захочется собраться с пацанами, поиграть, потом пива попить. Я готовлюсь к этому, но не думаю, что это будет очень простой переход. Не хочу сейчас думать об этом, потому что я еще планирую немного поиграть. Здоровье еще есть и позволяет играть.

У меня была травма спины в 2013 году. Были мысли, что, может, придется заканчивать. Вот тогда возникали совсем другие эмоции. Я не знал, что бы я делал в 23 года. Тогда в голове были мысли, что это проблема, и ты не знаешь, что делать дальше.

Сейчас я плюс-минус понимаю, что это будет и как это будет. Я готовлюсь к этому, чтобы не было такого резкого – раз, и ты закончил с футболом. Но еще немного хочу поиграть».