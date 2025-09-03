Пердута пояснил вылет Ворсклы в Первую лигу Украины: «Не было фарта»

Бывший капитан полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута объяснил, почему команда не смогла сохранить прописку в Украинской Премьер-лиге по итогам прошедшего сезона.

– По итогам прошлого сезона «Ворскла» впервые в истории вылетела из УПЛ. Какие причины такого результата?

– Вроде бы неплохо начали чемпионат, потом не было результатов. Как следствие – смена тренера. Результаты как будто улучшились, а потом их снова не было. И так оно все тянулось в течение сезона. Вот когда мы заняли третье место, все складывалось в нашу пользу.

А тут все было против нас – не было фарта, не шел мяч в ворота, много не залетало и не было результата. Очень многое пропускали таких досадных и случайных голов. Логики в этом никакой. Я до сих пор не могу понять, как это могло произойти.

Сейчас вообще у УПЛ нет команд, которые можно просто так обыграть. Очень тяжело каждому играть против всех. Думаю, даже «Шахтеру» и «Динамо» не очень легко в чемпионате Украины. Футбол идет вперед.

Вместе с тем я понимаю болельщиков «Ворсклы». Здесь никаких оправданий быть не может. Я уже говорил, что виноваты футболисты, тренеры, руководство – все. Здесь полностью наша вина и все претензии к нам.

– Вы берете на себя всю вину, но почетный президент Константин Жеваго находится под санкциями и испытывает проблемы с законом. Перед игроками скопились долги. Как это влияло на команду?

– Здесь очень такая тонкая грань. Если вспоминать тот сезон, когда мы финишировали на третьем месте без денег, там был один коллектив, а теперь он другой. И сейчас такого не было, что задолженности по 9-10 местам. Перед кем-то были долги по три месяца, у кого-то пять месяцев, у кого-то больше.

Да, у нас были проблемы – финансовые, еще какие-то. Но даже в самой игре с «Кудровкой» у нас было 20 моментов. Ну, забей пять голов на «Оболонь-Арене» – и все вопросы закрыты. А мы пропускаем и заканчиваем первый матч со счётом 2:1. Поехали в Полтаву, играем 5-10 минут, накрываем соперника, а тут контратака и гол. Потом думаешь, как так все сложилось. Заслужили ли мы это? Не знаю. А чем заслужили, чтобы все так произошло, – сказал Игорь.