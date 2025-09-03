Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пердута пояснил вылет Ворсклы в Первую лигу Украины: «Не было фарта»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 18:24 |
227
1

Пердута пояснил вылет Ворсклы в Первую лигу Украины: «Не было фарта»

Игорь заявил, что не понимает причины такого провала

03 сентября 2025, 18:24 |
227
1
Пердута пояснил вылет Ворсклы в Первую лигу Украины: «Не было фарта»
ФК Ворскла. Игорь Пердута

Бывший капитан полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута объяснил, почему команда не смогла сохранить прописку в Украинской Премьер-лиге по итогам прошедшего сезона.

– По итогам прошлого сезона «Ворскла» впервые в истории вылетела из УПЛ. Какие причины такого результата?

– Вроде бы неплохо начали чемпионат, потом не было результатов. Как следствие – смена тренера. Результаты как будто улучшились, а потом их снова не было. И так оно все тянулось в течение сезона. Вот когда мы заняли третье место, все складывалось в нашу пользу.

А тут все было против нас – не было фарта, не шел мяч в ворота, много не залетало и не было результата. Очень многое пропускали таких досадных и случайных голов. Логики в этом никакой. Я до сих пор не могу понять, как это могло произойти.

Сейчас вообще у УПЛ нет команд, которые можно просто так обыграть. Очень тяжело каждому играть против всех. Думаю, даже «Шахтеру» и «Динамо» не очень легко в чемпионате Украины. Футбол идет вперед.

Вместе с тем я понимаю болельщиков «Ворсклы». Здесь никаких оправданий быть не может. Я уже говорил, что виноваты футболисты, тренеры, руководство – все. Здесь полностью наша вина и все претензии к нам.

– Вы берете на себя всю вину, но почетный президент Константин Жеваго находится под санкциями и испытывает проблемы с законом. Перед игроками скопились долги. Как это влияло на команду?

– Здесь очень такая тонкая грань. Если вспоминать тот сезон, когда мы финишировали на третьем месте без денег, там был один коллектив, а теперь он другой. И сейчас такого не было, что задолженности по 9-10 местам. Перед кем-то были долги по три месяца, у кого-то пять месяцев, у кого-то больше.

Да, у нас были проблемы – финансовые, еще какие-то. Но даже в самой игре с «Кудровкой» у нас было 20 моментов. Ну, забей пять голов на «Оболонь-Арене» – и все вопросы закрыты. А мы пропускаем и заканчиваем первый матч со счётом 2:1. Поехали в Полтаву, играем 5-10 минут, накрываем соперника, а тут контратака и гол. Потом думаешь, как так все сложилось. Заслужили ли мы это? Не знаю. А чем заслужили, чтобы все так произошло, – сказал Игорь.

По теме:
Михавко обратился к Ванату после трансфера форварда в Жирону
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ неожиданно попрощался с форвардом
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ простился с игроком, вошедшим в историю Полесья
Игорь Пердута Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 03 сентября 2025, 17:51 20
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Другие виды | 03 сентября 2025, 01:45 0
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»

Австралийка до сих пор в восторге от результата 2.10 м от украинки

Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Футбол | 03.09.2025, 02:45
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
Бокс | 03.09.2025, 02:22
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
«Хойлунд убит горем». Игрок хотел быть в МЮ, считает, что лучше Шешко
Футбол | 03.09.2025, 18:55
«Хойлунд убит горем». Игрок хотел быть в МЮ, считает, что лучше Шешко
«Хойлунд убит горем». Игрок хотел быть в МЮ, считает, что лучше Шешко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Треба було рудого в команду брати)
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 48
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Он – будущее Реала. Его уровень просто выдающийся»
Хаби АЛОНСО: «Он – будущее Реала. Его уровень просто выдающийся»
02.09.2025, 01:06
Футбол
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
01.09.2025, 19:33 16
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
01.09.2025, 19:23
Волейбол
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
01.09.2025, 20:15 1
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем