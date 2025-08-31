Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Александр БАБИЧ: «Не хватает нападающего, который может поставить точку»

Главный тренер «Ворсклы» рассказал о причинах поражения в матче с запорожским «Металлургом»

ФК Ворскла. Александр Бабич

В матче четвертого тура Первой лиги «Ворскла» на своем поле со счетом 0:1 проиграла запорожскому «Металлургу». Результат поединка прокомментировал наставник полтавского клуба Александр Бабич.

«Будем откровенны, мы понимали и до матча, и после матча мы понимаем наши проблемы в реализации, проблемы в нападении. И сегодня я доволен настроем, доволен ребятами, пытавшимися отыграться. Очень много создали таких моментов, полумоментов, когда мяч летал по вратарской. Ну вот, не хватает нам такого нападающего, который может поставить точку.

Такие матчи бывают. И я в перерыве сказал ребятам, что мы будем раскрываться, нам нужно не пропустить контратаку. Не стыдно за матч, а стыдно больше, за реализацию тех моментов, которые у нас были.

Было много кроссов в штрафную, подборы, атаки со средних дистанций. То есть нагнетали больше, но качества не хватает. Когда команда так закрывается и надо за счет индивидуальных качеств сделать момент, или найти мяч в штрафной площадке, даже во вратарской площадке мяч летал. Немного где-то не хватало нам. Понимаем, что мы должны усилить атакующее звено. Об этом с руководством будем разговаривать», – сказал Александр Бабич.

Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Александр Бабич
