  4. ВИДЕО. Комментарии Забарного перед матчем со сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
04 сентября 2025, 22:48 |
Матч квалификации чемпионата мира начнется 5 сентября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

5 сентября во Вроцлаве на «Tarczynski Arena» сборная Украины начнет свой путь в квалификации чемпионата мира 2026 года. Первое препятствие –сборная Франции, действующий вице-чемпион и двукратный победитель мундиаля. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Этот стадион, кстати, уже стал для нашей команды почти «родным». Там были эмоциональные дуэли с Англией, победная битва с Исландией и боевая ничья с Чехией. Три матча и ни одного поражения.

Вашему вниманию пресс-конференция игрока сборной Украины Ильи Забарного перед матчем отбора на Чемпионат мира 2026 Украина – Франция.

сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу видео ЧМ-2026 по футболу Илья Забарный
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
