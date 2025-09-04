5 сентября во Вроцлаве на «Tarczynski Arena» сборная Украины начнет свой путь в квалификации чемпионата мира 2026 года. Первое препятствие –сборная Франции, действующий вице-чемпион и двукратный победитель мундиаля. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Этот стадион, кстати, уже стал для нашей команды почти «родным». Там были эмоциональные дуэли с Англией, победная битва с Исландией и боевая ничья с Чехией. Три матча и ни одного поражения.

Вашему вниманию пресс-конференция игрока сборной Украины Ильи Забарного перед матчем отбора на Чемпионат мира 2026 Украина – Франция.

ВИДЕО. Комментарии Забарного перед матчем со сборной Украины