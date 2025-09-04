Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль имеет наибольший прирост рыночной стоимости состава в АПЛ 25/26
04 сентября 2025, 21:49 | Обновлено 04 сентября 2025, 22:17
Ливерпуль имеет наибольший прирост рыночной стоимости состава в АПЛ 25/26

Наибольший спад – у «Брайтона»

Ливерпуль имеет наибольший прирост рыночной стоимости состава в АПЛ 25/26
Transfermarkt опубликовал интересный итог трансферного окна для клубов АПЛ.

Известный портал проанализировал прирост/спад рыночной стоимости состава команд АПЛ.

Наибольший прирост достиг «Ливерпуль» (+254 млн евро), наибольшее падение в пассиве «Брайтона» (-94 млн евро).

Прирост/падение рыночной стоимости состава команд АПЛ после трансферного окна

  • +254 млн евро – Ливерпуль
  • +225 млн евро – Арсенал
  • +169 млн евро – Челси
  • +127 млн евро – Ноттингем Форест
  • +125 млн евро – Тоттенхэм
  • +118 млн евро – Сандерленд
  • +105 млн евро – Манчестер Юнайтед
  • +85 млн евро – Лидс Юнайтед
  • +50 млн евро – Манчестер Сити
  • +30 млн евро – Бернли
  • +19 млн евро – Эвертон
  • +8 млн евро – Ньюкасл Юнайтед
  • -14 млн евро – Фулгем
  • -21 млн евро – Борнмут
  • -22 млн евро – Брентфорд
  • -25 млн евро – Кристал Пэлас
  • -29 млн евро – Вест Хэм
  • -45 млн евро – Астон Вилла
  • -82 млн евро – Вулверхэмптон
  • -94 млн евро – Брайтон
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
