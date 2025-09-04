Англия04 сентября 2025, 21:49 | Обновлено 04 сентября 2025, 22:17
Ливерпуль имеет наибольший прирост рыночной стоимости состава в АПЛ 25/26
Наибольший спад – у «Брайтона»
Transfermarkt опубликовал интересный итог трансферного окна для клубов АПЛ.
Известный портал проанализировал прирост/спад рыночной стоимости состава команд АПЛ.
Наибольший прирост достиг «Ливерпуль» (+254 млн евро), наибольшее падение в пассиве «Брайтона» (-94 млн евро).
Прирост/падение рыночной стоимости состава команд АПЛ после трансферного окна
- +254 млн евро – Ливерпуль
- +225 млн евро – Арсенал
- +169 млн евро – Челси
- +127 млн евро – Ноттингем Форест
- +125 млн евро – Тоттенхэм
- +118 млн евро – Сандерленд
- +105 млн евро – Манчестер Юнайтед
- +85 млн евро – Лидс Юнайтед
- +50 млн евро – Манчестер Сити
- +30 млн евро – Бернли
- +19 млн евро – Эвертон
- +8 млн евро – Ньюкасл Юнайтед
- -14 млн евро – Фулгем
- -21 млн евро – Борнмут
- -22 млн евро – Брентфорд
- -25 млн евро – Кристал Пэлас
- -29 млн евро – Вест Хэм
- -45 млн евро – Астон Вилла
- -82 млн евро – Вулверхэмптон
- -94 млн евро – Брайтон
💶 Liverpool's squad had the biggest market value rise of any Premier League club across the transfer window pic.twitter.com/ZtmW0MfJNH— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 4, 2025
