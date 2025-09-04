Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПЕГУЛА: «У меня есть хорошая возможность взять реванш у Соболенко»
US Open
04 сентября 2025, 19:56
72
0

Джессика высказалась о предстоящем полуфинале US Open 2025 против Арины

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Четвертая ракетка мира из США Джессика Пегула высказалась о предстоящем матчем против Арины Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата США 2025:

«Дальше будет сложно, и это будет непростой вызов. Но в конце турнира Grand Slam этого и следовало ожидать – ожидать, что соперницы будут играть свой лучший теннис. Я счастлива, что дошла до этого момента, учитывая, где я была несколько недель назад.

У меня есть отличная возможность взять реванш. В прошлом году мы сыграли 5:7, 5:7 и тогда я даже не помнила точный счет – была слишком расстроена. После матча я вышла с корта и сказала тренеру: «Я не очень хорошо подавала, могла показать лучшую игру». Лишь позже я поняла, что это был действительно классный финал.

В этом году я подхожу с другим настроем – наслаждаться моментом и поддержкой фанатов», – сказала Пегула.

Пегула сыграет против Соболенко в ночь на 5 сентября. В 2024 году Джессика уступила Арине в финале US Open.

Джессика Пегула Арина Соболенко US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
