Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Клуб УПЛ подпишет хавбека. Будет девятый латиноамериканец в команде
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 19:13 | Обновлено 04 сентября 2025, 19:35
1596
0

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Кривбасс договорился о трансфере атакующего полузащитника Жоэля Майя, который перейдет на правах аренды с правом выкупа из эквадорского Насьоналя.

19-летний игрок станет очередным футболистом, которого Кривбасс возьмет на рынке Латинской Америки.

Летом украинский клуб активно начал работу на этом рынке, подписав целую группу исполнителей – в основном из Венесуэлы. Сейчас в первой команде Кривбасса сразу восемь латиноамериканцев.

После четырех туров УПЛ Кривбасс набрал 9 очков и идет 4-м.

По теме:
В Шахтере определились с тем, кто будет носить 10-й и 11-й номера
Почему ряд лиг еще держит трансферное окно открытым. Среди них – УПЛ
Кризис-менеджмент Динамо. Клуб обещает интервью скандального новичка
Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
