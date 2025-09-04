Клуб УПЛ подпишет хавбека. Будет девятый латиноамериканец в команде
Кривбасс подпишет Жоэля Майю
По информации журналиста Игоря Бурбаса, Кривбасс договорился о трансфере атакующего полузащитника Жоэля Майя, который перейдет на правах аренды с правом выкупа из эквадорского Насьоналя.
19-летний игрок станет очередным футболистом, которого Кривбасс возьмет на рынке Латинской Америки.
Летом украинский клуб активно начал работу на этом рынке, подписав целую группу исполнителей – в основном из Венесуэлы. Сейчас в первой команде Кривбасса сразу восемь латиноамериканцев.
После четырех туров УПЛ Кривбасс набрал 9 очков и идет 4-м.
