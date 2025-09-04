Украина начинала три последних отборочных цикла к ЧМ с одинаковым счетом
Вспомним, как национальная сборная выступала в квалификации к чемпионату мира
Завтра, 5 сентября, в польском Вроцлаве сборная Украины в восьмой раз в своей истории начнет квалификационный цикл к чемпионату мира.
В 7 предыдущих случаях Украина только один раз сумела квалифицироваться на ЧМ, 5 раз останавливалась на стадии плей-офф и один раз на групповом этапе.
Сборная Украины в квалификациях к чемпионату мира
- ЧМ-1998: заняли второе место в группе, в плей-офф уступили сборной Хорватии
- ЧМ-2002: заняли второе место в группе, в плей-офф уступили сборной Германии
- ЧМ-2006: вышли на чемпионат мира, заняв первое место в группе
- ЧМ-2010: заняли второе место в группе, в плей-офф уступили сборной Греции
- ЧМ-2014: заняли второе место в группе, в плей-офф уступили сборной Франции
- ЧМ-2018: заняли третье место в группе
- ЧМ-2022: второе место в группе, проигрыш Уэльсу в плей-офф
Интересным фактом является то, что три последних отборочных цикла к чемпионату мира сборная Украины начинала с ничьей 1:1 (всего в 4 из 7 стартовых матчей был зафиксирован этот счет).
Во всех семи первых матчах квалификации сборная Украины забила по одному голу.
Первые матчи сборной Украины в отборочных циклах к чемпионату мира
- КЧС-1998: Северная Ирландия – Украина – 0:1
- КЧС-2002: Украина – Польша – 1:3
- КЧС-2006: Дания – Украина – 1:1
- КЧС-2010: Украина – Беларусь – 1:0
- КЧС-2014: Англия – Украина – 1:1
- КЧС-2018: Украина – Исландия – 1:1
- КЧС-2022: Франция – Украина – 1:1
