Украина начинала три последних отборочных цикла к ЧМ с одинаковым счетом

Завтра, 5 сентября, в польском Вроцлаве сборная Украины в восьмой раз в своей истории начнет квалификационный цикл к чемпионату мира.

В 7 предыдущих случаях Украина только один раз сумела квалифицироваться на ЧМ, 5 раз останавливалась на стадии плей-офф и один раз на групповом этапе.

Сборная Украины в квалификациях к чемпионату мира

ЧМ-1998: заняли второе место в группе, в плей-офф уступили сборной Хорватии

ЧМ-2002: заняли второе место в группе, в плей-офф уступили сборной Германии

ЧМ-2006: вышли на чемпионат мира, заняв первое место в группе

ЧМ-2010: заняли второе место в группе, в плей-офф уступили сборной Греции

ЧМ-2014: заняли второе место в группе, в плей-офф уступили сборной Франции

ЧМ-2018: заняли третье место в группе

ЧМ-2022: второе место в группе, проигрыш Уэльсу в плей-офф

Интересным фактом является то, что три последних отборочных цикла к чемпионату мира сборная Украины начинала с ничьей 1:1 (всего в 4 из 7 стартовых матчей был зафиксирован этот счет).

Во всех семи первых матчах квалификации сборная Украины забила по одному голу.

Первые матчи сборной Украины в отборочных циклах к чемпионату мира