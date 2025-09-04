Отклонили запрос. ФИФА остановила трансфер испанского клуба

Испанский клуб «Атлетик» Бильбао на официальном сайте сообщил о приостановке трансфера 31-летнего защитника «Аль-Насра» Эмерика Ляпорта.

По информации баскского клуба, причиной блокировки трансфера стала организация FIFA, которая отклонила запрос на получение международного трансферного сертификата (ITC) для защитника.

1 сентября Ляпорт совместно с «Атлетиком» договорились об условиях контракта, после чего испанский клуб загрузил заявку на трансфер игрока на специальную платформу, однако в документе отсутствовали некоторые детали.

На следующий день Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обратилась в FIFA с просьбой предоставить исключение из процедуры подтверждения, чтобы получить международный трансферный сертификат от Федерации футбола Саудовской Аравии и зарегистрировать игрока в «Атлетике».

Несмотря на усилия Королевской федерации футбола, FIFA дала отрицательный ответ на запросы по сертификату игрока.

«Атлетик» продолжит работать в этом направлении, чтобы решить вопрос с Эмериком. Если трансфер не состоится, сделки аннулируются без финансовых последствий.