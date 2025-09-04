Украинский голкипер: «Одна ошибка и ты в нокдауне, как Усик»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 сентября 2025, 04:51 |
Арсен Белименко рассказал о своем кумире

Голкипер киевского Локомотива Арсен Белименко, который помог железнодорожникам создать сенсацию в Кубке Украины, выбив ковалевский Колос, заявил, что его кумиром является Александр Усик

– Кто был твоим кумиром в детстве и на кого из современных равняешься?

– Александр Шовковский. Сейчас очень сильно мотивирует Александр Усик, потому что сравнивает вратаря с боксером.

– Это как?

– Одна ошибка – и ты уже в нокдауне, – заявил голкипер.

Олег Вахоцкий
Комментарии
