Кубок Украины04 сентября 2025, 04:51 |
63
1
Украинский голкипер: «Одна ошибка и ты в нокдауне, как Усик»
Арсен Белименко рассказал о своем кумире
04 сентября 2025, 04:51 |
63
1
Голкипер киевского Локомотива Арсен Белименко, который помог железнодорожникам создать сенсацию в Кубке Украины, выбив ковалевский Колос, заявил, что его кумиром является Александр Усик
– Кто был твоим кумиром в детстве и на кого из современных равняешься?
– Александр Шовковский. Сейчас очень сильно мотивирует Александр Усик, потому что сравнивает вратаря с боксером.
– Это как?
– Одна ошибка – и ты уже в нокдауне, – заявил голкипер.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 сентября 2025, 12:04 0
Президент «Ингульца» поделился мнением о феномене «Кудровки»
Футбол | 03 сентября 2025, 23:45 4
Украинец не сыграет на групповом этапе турнира
Футбол | 03.09.2025, 10:41
Бокс | 03.09.2025, 05:52
Футбол | 04.09.2025, 04:31
Популярные новости
02.09.2025, 14:20 2
02.09.2025, 19:48 5
03.09.2025, 00:59 6
02.09.2025, 00:23 25
03.09.2025, 01:45
03.09.2025, 07:02 2
02.09.2025, 15:16 114
03.09.2025, 04:22 6
"... і ти в нокдауні, як Усик"... Де ти це побачив у тексті інтерв'ю, писако?