ВИДЕО. Судаков и Ванат дали интересные интервью в лагере сборной Украины

03 сентября 2025, 23:17 | Обновлено 03 сентября 2025, 23:48
Сине-желтая команда в Польше ведет подготовку к матчам квалификации ЧМ

УАФ. Георгий Судаков и Владислав Ванат

Футболисты сборной Украины Георгий Судаков и Владислав Ванат дали интересные интервью в лагере национальной команды.

Полузащитник Бенфики Георгий Судаков рассказал о своем недавнем переходе из Шахтера в португальский клуб, где стал одноклубником Анатолия Трубина.

Форвард Владислав Ванат на днях перешел из киевского Динамо в испанскую Жирону, где выступают украинцы Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Сборная Украины в Польше ведет подготовку к матчам квалификации ЧМ-2026 против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

Dynamo1927
Директор украинского филиала академии Бенфика получила подозрение по делу о гибели 10-летнего мальчика в футбольном лагере, сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Напомним, что в августе 2023 года 10-летний Ваня Гончарук остался без присмотра тренеров академии Бенфики и утонул в озере.
В ходе досудебного расследования было установлено, что директор ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" допустила грубые нарушения требований законодательства Украины об охране труда, повлекшее гибель ребенка. Этот факт подтвердили выводы судебных экспертиз.
По информации издания "Украинская правда", речь идет о Марии Кривопишине.
В генпрокуратуре сообщают, что директор сейчас находится за границей, поэтому принимают меры по объявлению ее в международный розыск и инициированию процедуры экстрадиции в Украину.
