ВИДЕО. Судаков и Ванат дали интересные интервью в лагере сборной Украины

Футболисты сборной Украины Георгий Судаков и Владислав Ванат дали интересные интервью в лагере национальной команды.

Полузащитник Бенфики Георгий Судаков рассказал о своем недавнем переходе из Шахтера в португальский клуб, где стал одноклубником Анатолия Трубина.

Форвард Владислав Ванат на днях перешел из киевского Динамо в испанскую Жирону, где выступают украинцы Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Сборная Украины в Польше ведет подготовку к матчам квалификации ЧМ-2026 против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

