ВИДЕО. Судаков и Ванат дали интересные интервью в лагере сборной Украины

Сине-желтая команда в Польше ведет подготовку к матчам квалификации ЧМ
Футболисты сборной Украины Георгий Судаков и Владислав Ванат дали интересные интервью в лагере национальной команды.
Полузащитник Бенфики Георгий Судаков рассказал о своем недавнем переходе из Шахтера в португальский клуб, где стал одноклубником Анатолия Трубина.
Форвард Владислав Ванат на днях перешел из киевского Динамо в испанскую Жирону, где выступают украинцы Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.
Сборная Украины в Польше ведет подготовку к матчам квалификации ЧМ-2026 против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).
