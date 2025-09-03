Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: Заря подпишет украинца, который оказался не нужен клубу УПЛ
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 18:07
Богдан Кушниренко сменит клубную прописку

ФК ЛНЗ. Богдан Кушниренко

Украинский полузащитник Богдан Кушниренко, недавно покинувший расположение черкасского ЛНЗ, сменит клубную прописку в Украинской Премьер-лиге.

По информации источника, игрок уже договорился о переходе в луганскую Зарю. Ожидается, что личное соглашение с клубом будет рассчитано на два года.

Кушниренко перешел в ЛНЗ в январе 2025 года на правах свободного агента. До черкасского этапа карьеры хавбек в течение трех лет выступал за Полесье, где вписал себя в историю как автор первого забитого мяча клуба в еврокубках.

В нынешнем сезоне 29-летний Кушниренко провел за ЛНЗ два поединка. Во второй части прошедшей кампании-2024/25 отыграл 8 матчей, не отличаясь результативными действиями.

Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
