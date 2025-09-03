Аманда Анисимова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 августа состоятся матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США 2025 в нижней части турнирной сетки.

Ориентировочно в 20:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 9) и Ига Свентек (Польша, WTA 2).

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Иги.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Наоми Осаки, либо против Каролины Муховой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА