Аманда Анисимова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2025
3 августа состоятся матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США 2025 в нижней части турнирной сетки.
Ориентировочно в 20:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 9) и Ига Свентек (Польша, WTA 2).
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Иги.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Наоми Осаки, либо против Каролины Муховой.
