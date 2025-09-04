Динамо купило футболиста, которого нашел Луческу. Тот вляпался в скандал
Владислав Бленуце стал игроком киевского клуба
Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.
23-летний футболист покинул ФК «Университатя Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими».
По информации источника, Бленуце посоветовал подписать киевлянам их бывший тренер Мирча Луческу.
Трансфер Шола Огундана был организован агентской организацией PASS, Василия Буртника привел агент Вадим Шаблий. Алиу Тиаре был предложен киевлянам.
Ранее сообщалось, что Владислав Бленуце является сторонником российского контента.
