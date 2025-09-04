Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо купило футболиста, которого нашел Луческу. Тот вляпался в скандал
04 сентября 2025, 23:23 |
Динамо купило футболиста, которого нашел Луческу. Тот вляпался в скандал

Владислав Бленуце стал игроком киевского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.

23-летний футболист покинул ФК «Университатя Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими».

По информации источника, Бленуце посоветовал подписать киевлянам их бывший тренер Мирча Луческу.

Трансфер Шола Огундана был организован агентской организацией PASS, Василия Буртника привел агент Вадим Шаблий. Алиу Тиаре был предложен киевлянам.

Ранее сообщалось, что Владислав Бленуце является сторонником российского контента.

Шола Огундана Алиу Тиаре Владислав Бленуце Василий Буртник Мирча Луческу Динамо Киев Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Засланий козачок....
Ответить
0
Alexander Киев
Я ж писав, що то Луческу бракованого підігнав 😅
Ответить
0
