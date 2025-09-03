Карпаты определились с планами паузы в чемпионате

Как стало известно Sport.ua, во время сентябрьской паузы в УПЛ футболисты «Карпат» не будут проводить спарринги, а все внимание будет приковано к тренировочному процессу.

По имеющейся информации, главный тренер Владислав Лупашко в ближайшие дни не сможет рассчитывать на вызванного в сборную Молдовы Владислава Бабоглу, игроков молодежной сборной Украины Олега Федора, Артура Шаха, Николая Киричка, футболистов юниорской сборной Украины Назара Домчака, Юрия Кокодыняка, Андрея Чеберинчака, Владислава Резника.

Сейчас «Карпаты» занимают 14 место в УПЛ, набрав три очка, и 14 сентября в 5 туре сыграют дома с «Полтавой».

Ранее главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко поделился эмоциями после матча 4 тура Украинской Премьер-лиги, где его команда сыграла вничью с «Кудровкой».