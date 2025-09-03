Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты определились с планами паузы в чемпионате
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 14:41 |
266
0

Карпаты определились с планами паузы в чемпионате

Львовяне решили сосредоточиться на домашней подготовке

03 сентября 2025, 14:41 |
266
0
Карпаты определились с планами паузы в чемпионате
ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, во время сентябрьской паузы в УПЛ футболисты «Карпат» не будут проводить спарринги, а все внимание будет приковано к тренировочному процессу.

По имеющейся информации, главный тренер Владислав Лупашко в ближайшие дни не сможет рассчитывать на вызванного в сборную Молдовы Владислава Бабоглу, игроков молодежной сборной Украины Олега Федора, Артура Шаха, Николая Киричка, футболистов юниорской сборной Украины Назара Домчака, Юрия Кокодыняка, Андрея Чеберинчака, Владислава Резника.

Сейчас «Карпаты» занимают 14 место в УПЛ, набрав три очка, и 14 сентября в 5 туре сыграют дома с «Полтавой».

Ранее главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко поделился эмоциями после матча 4 тура Украинской Премьер-лиги, где его команда сыграла вничью с «Кудровкой».

По теме:
Киевский клуб решил прекратить сотрудничество с 19-летним голкипером
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переманил топ-менеджера донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр завершил сотрудничество с воспитанником Динамо
Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Футбол | 02 сентября 2025, 15:16 114
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата

Новичком киевлян стал Алиу Тиаре из «Гавра»

ВИДЕО. Как играет румынский форвард Бленуце, который перешел в Динамо Киев
Футбол | 03 сентября 2025, 13:10 13
ВИДЕО. Как играет румынский форвард Бленуце, который перешел в Динамо Киев
ВИДЕО. Как играет румынский форвард Бленуце, который перешел в Динамо Киев

Чемпионы Украины договорились о сотрудничестве с игроком сборной Румынии U-21

Украина U-17 – Катар U-18. Анонс товарищеского матча
Футбол | 03.09.2025, 14:33
Украина U-17 – Катар U-18. Анонс товарищеского матча
Украина U-17 – Катар U-18. Анонс товарищеского матча
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Футбол | 02.09.2025, 19:48
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
Бокс | 03.09.2025, 02:22
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
Опасный соперник. Чисоре нашли боксера для 50-го боя в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 23
Футбол
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
01.09.2025, 22:48 2
Футбол
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
01.09.2025, 23:34
Бокс
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 5
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
01.09.2025, 19:23
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем