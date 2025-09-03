Here we go? Игрок Шахтера намекнул на громкий трансфер между клубами УПЛ

В последние дни все больше слухов идет о громком трансфере между клубами Украинской Премьер-лиги. Донецкий «Шахтер» и житомирское «Полесье» могут обменяться футболистами национальной сборной Украины.

«Горняки» заинтересованы в услугах левого вингера Александра Назаренко. Донецкий клуб готов отдать центрального полузащитника Егора Назарину, дополнительно «волки» получат финансовую компенсацию.

Полузащитник «горняков» Артем Бондаренко опубликовал достаточно интригующее фото с тренировки национальной сборной Украины, которая сейчас готовится к матчу против Франции в квалификации чемпионата мира. На фото присутствуют футболисты «Шахтера»: Бондаренко, Бондарь, Очеретько, а также Александр Назаренко. Интересно, что к снимку футболист прикрепил несколько эмодзи, намекая на переход Назаренко к «горнякам»: ⚒️👀

Назаренко в текущем сезоне сыграл десять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Примерная стоимость вингера составляет два миллиона евро.

В активе Назарины четыре поединка в чемпионате и еврокубках, однако результативными действиями игрок не отличался. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.