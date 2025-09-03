Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Here we go? Игрок Шахтера намекнул на громкий трансфер между клубами УПЛ
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 12:52 | Обновлено 03 сентября 2025, 13:12
Here we go? Игрок Шахтера намекнул на громкий трансфер между клубами УПЛ

Александр Назаренко и Егор Назарина могут сменить клубные прописки

Instagram.

В последние дни все больше слухов идет о громком трансфере между клубами Украинской Премьер-лиги. Донецкий «Шахтер» и житомирское «Полесье» могут обменяться футболистами национальной сборной Украины.

«Горняки» заинтересованы в услугах левого вингера Александра Назаренко. Донецкий клуб готов отдать центрального полузащитника Егора Назарину, дополнительно «волки» получат финансовую компенсацию.

Полузащитник «горняков» Артем Бондаренко опубликовал достаточно интригующее фото с тренировки национальной сборной Украины, которая сейчас готовится к матчу против Франции в квалификации чемпионата мира. На фото присутствуют футболисты «Шахтера»: Бондаренко, Бондарь, Очеретько, а также Александр Назаренко. Интересно, что к снимку футболист прикрепил несколько эмодзи, намекая на переход Назаренко к «горнякам»: ⚒️👀

Назаренко в текущем сезоне сыграл десять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Примерная стоимость вингера составляет два миллиона евро.

В активе Назарины четыре поединка в чемпионате и еврокубках, однако результативными действиями игрок не отличался. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

ViAn
Це давно відома практика шахти брати гравців на високу зп, які гріють лавку і грають лише по святам, для боротьби із лімітом на легіонерів. Жоден із цих гравців не спрогресував. Прикладів більше ніж достатньо. Назаріна вже не потрібен. Тепер на підміну Педріньо беруть Назаренка.
Перець
пох
MaximusOne
Не зрозуміло навіщо Шахтарю Назаренко, з ліва він мало ефективний, свої кращі сезони провів в Дніпро-1 граючи з права, в захисному плані він слабкий, як лівий захисник точно не краще того ж Азарові.
