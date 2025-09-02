Оболонь в паузе чемпионата сыграет спарринг с харьковским клубом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 22:47 | Обновлено 02 сентября 2025, 22:55
Киевская команда проверит резерв в матче против Металлиста 1925

ФК Оболонь Киев

Как стало известно Sport.ua, футболисты киевского клуба «Оболонь» 3 сентября возобновят тренировочный процесс.

Паузу в УПЛ «пивовары» заполнят контрольным матчем с «Металлистом 1925», который состоится 6 сентября.

Выбор этого спарринг-партнера не случаен. В первом туре чемпионата «Оболонь» и «Металлист 1925» уже играли между собой, и поэтому им не нужно скрывать какие-то тактические наработки.

Поскольку в «Оболони» квартет основных игроков находится в лазарете, то у главного тренера Александра Антоненко будет возможность просмотреть лидеров молодежного состава.

«Оболонь» занимает в УПЛ 7-е место с 7 очками и в 5-м туре чемпионата Украины встретится 13 сентября с лидером – киевским «Динамо».

По теме:
Сенсационный новичок Динамо: «Я дуже добре себе почуваю в єдиноборствах»
ВИДЕО. Легендарный футболист Динамо посетил Одессу. Стала известна цель
Металлист 1925 сыграет контрольный матч без трех футболистов
Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ инсайд Металлист 1925 Александр Антоненко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
