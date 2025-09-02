Оболонь в паузе чемпионата сыграет спарринг с харьковским клубом

Как стало известно Sport.ua, футболисты киевского клуба «Оболонь» 3 сентября возобновят тренировочный процесс.

Паузу в УПЛ «пивовары» заполнят контрольным матчем с «Металлистом 1925», который состоится 6 сентября.

Выбор этого спарринг-партнера не случаен. В первом туре чемпионата «Оболонь» и «Металлист 1925» уже играли между собой, и поэтому им не нужно скрывать какие-то тактические наработки.

Поскольку в «Оболони» квартет основных игроков находится в лазарете, то у главного тренера Александра Антоненко будет возможность просмотреть лидеров молодежного состава.

«Оболонь» занимает в УПЛ 7-е место с 7 очками и в 5-м туре чемпионата Украины встретится 13 сентября с лидером – киевским «Динамо».