Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр НАЗАРЕНКО: «Сборная Франции – а кого там бояться?»
Чемпионат мира
03 сентября 2025, 17:39 | Обновлено 03 сентября 2025, 18:14
Александр НАЗАРЕНКО: «Сборная Франции – а кого там бояться?»

Игрок готов к старту отбора ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Назаренко

Хавбек Полесья и сборной Украины Александр Назаренко разочарован недавним поражением от Динамо 1:4, но приехал в национальную команду исправить настроение.

«Ощущения после матча, конечно, не очень. Конечно, киевляне радуются сейчас. Выиграли – молодцы. Сборная Франции – а кого там бояться? Такие же люди, как и мы», – сказал Назаренко.

Сборная Украины начнет отбор ЧМ-2026 матчем против Франции, а во втором туре сыграет против Азербайджана.

Назаренко в составе национальной команды провел три матча.

Александр Назаренко (футболист) Полесье Житомир ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу
MaximusOne
Ох, щоб все не закінчилося всім відомою картинкою, з африканцями і блондинкою...
Ответить
+3
COBA
Таки точно щось підкурюють. Тут би з Азербайджаном не провтикати. 
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Сильна заявочка
Ответить
+1
Олександр Січкаренко
Назаренко з лавки буде дивитись на Францію, тому кого йому там боятись.
Ответить
0
Пафосный еврей
🤡
Ответить
0
Макс Максов
Настрой оптимістичний, але як буде на полі...
Ответить
0
Микола Унгурян
клоун, чому б не промовчати? 
дай Бог щоб все завершилось не гірше ніж в матчі Полісся з ДК
Ответить
-1
