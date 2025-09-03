Александр НАЗАРЕНКО: «Сборная Франции – а кого там бояться?»
Игрок готов к старту отбора ЧМ-2026
Хавбек Полесья и сборной Украины Александр Назаренко разочарован недавним поражением от Динамо 1:4, но приехал в национальную команду исправить настроение.
«Ощущения после матча, конечно, не очень. Конечно, киевляне радуются сейчас. Выиграли – молодцы. Сборная Франции – а кого там бояться? Такие же люди, как и мы», – сказал Назаренко.
Сборная Украины начнет отбор ЧМ-2026 матчем против Франции, а во втором туре сыграет против Азербайджана.
Назаренко в составе национальной команды провел три матча.
дай Бог щоб все завершилось не гірше ніж в матчі Полісся з ДК