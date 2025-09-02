Чем запомнился Кевин в составе Шахтера? Статистика бразильца

Недавно бразильский вингер Кевин официально стал игроком «Фулгема». Донецкий «Шахтер» на этой сделке заработал 40 миллионов евро.

22-летний бразилец провел в составе «горняков» 57 матчей, забил 17 голов и отдал 10 ассистов. До перехода в донецкую команду он выступал за «Палмейрас».

Всего на клубном уровне Кевин принял участие в 68 поединках, отличившись 29 результативными действиями (18 голов, 10 ассистов) и завоевав 3 трофея: чемпионат Украины (2023/24) и дважды Кубок (2023/24, 2024/25).

В составе национальной сборной Бразилии игрок провел 6 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.