Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чем запомнился Кевин в составе Шахтера? Статистика бразильца
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 18:57 |
197
0

Чем запомнился Кевин в составе Шахтера? Статистика бразильца

22-летний вингер продолжит карьеру в английском «Фулхэме»

02 сентября 2025, 18:57 |
197
0
Чем запомнился Кевин в составе Шахтера? Статистика бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Недавно бразильский вингер Кевин официально стал игроком «Фулгема». Донецкий «Шахтер» на этой сделке заработал 40 миллионов евро.

22-летний бразилец провел в составе «горняков» 57 матчей, забил 17 голов и отдал 10 ассистов. До перехода в донецкую команду он выступал за «Палмейрас».

Всего на клубном уровне Кевин принял участие в 68 поединках, отличившись 29 результативными действиями (18 голов, 10 ассистов) и завоевав 3 трофея: чемпионат Украины (2023/24) и дважды Кубок (2023/24, 2024/25).

В составе национальной сборной Бразилии игрок провел 6 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник РБ Лейпциг перебрался в Наполи
Игрок сборной Украины объяснил, почему ушел из культового клуба АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Милана перебрался в Аталанту
Фулхэм трансферы Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ Кевин (Шахтер) статистика Палмейрас сборная Бразилии по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 01 сентября 2025, 23:41 42
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории

Горняки продали Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро

ВИДЕО. Очень необычные цвета. Клуб УПЛ показал новую форму
Футбол | 02 сентября 2025, 17:34 0
ВИДЕО. Очень необычные цвета. Клуб УПЛ показал новую форму
ВИДЕО. Очень необычные цвета. Клуб УПЛ показал новую форму

Рух будет играть в розовом

Шахтер недополучит 5 млн евро от трансфера Кевина в Фулхэм. Названа причина
Футбол | 02.09.2025, 12:49
Шахтер недополучит 5 млн евро от трансфера Кевина в Фулхэм. Названа причина
Шахтер недополучит 5 млн евро от трансфера Кевина в Фулхэм. Названа причина
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Хоккей | 02.09.2025, 00:10
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Футбол | 02.09.2025, 07:46
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23 1
Бокс
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 130
Футбол
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 47
Футбол
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 4
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
01.09.2025, 05:59
Футбол
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем