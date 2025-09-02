Чем запомнился Кевин в составе Шахтера? Статистика бразильца
22-летний вингер продолжит карьеру в английском «Фулхэме»
Недавно бразильский вингер Кевин официально стал игроком «Фулгема». Донецкий «Шахтер» на этой сделке заработал 40 миллионов евро.
22-летний бразилец провел в составе «горняков» 57 матчей, забил 17 голов и отдал 10 ассистов. До перехода в донецкую команду он выступал за «Палмейрас».
Всего на клубном уровне Кевин принял участие в 68 поединках, отличившись 29 результативными действиями (18 голов, 10 ассистов) и завоевав 3 трофея: чемпионат Украины (2023/24) и дважды Кубок (2023/24, 2024/25).
В составе национальной сборной Бразилии игрок провел 6 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки продали Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро
Рух будет играть в розовом