Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 сентября 2025, 17:25 | Обновлено 02 сентября 2025, 17:27
150
0

Александра Олейникова – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Монтре

02 сентября 2025, 17:25 | Обновлено 02 сентября 2025, 17:27
150
0
Александра Олейникова – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) начала выступления на грунтовом турнире WTA 125 в швейцарском городе Монтре.

В первом раунде украинка играет против второй сеяной Майяр Шериф (Египет, WTA 102). Время начала встречи – 17:20 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Гиомар Маристани Сулеты Де Реалес, либо против Теодоры Костович.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Олейникова сыграет в основе турнира WTA 125 в Швейцарии. Известна соперница
Могла выйти на Стародубцеву: прошлогодняя финалистка стартовала на US Open
Майяр Шериф Александра Олейникова смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Хоккей | 02 сентября 2025, 00:10 3
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть

Швеция и Финляндия были готовы отменить участие в турнире Четырех наций

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Футбол | 02 сентября 2025, 10:51 35
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену

Георгий Бущан заменит травмированного голкипера мадридского «Реала»

«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
Футбол | 01.09.2025, 17:53
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Футбол | 02.09.2025, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Без Костюк. Определены все четвертьфинальные пары US Open 2025 у женщин
Теннис | 02.09.2025, 10:49
Без Костюк. Определены все четвертьфинальные пары US Open 2025 у женщин
Без Костюк. Определены все четвертьфинальные пары US Open 2025 у женщин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
01.09.2025, 03:33 1
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 11
Бокс
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 3
Футбол
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем