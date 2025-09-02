Александра Олейникова – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) начала выступления на грунтовом турнире WTA 125 в швейцарском городе Монтре.

В первом раунде украинка играет против второй сеяной Майяр Шериф (Египет, WTA 102). Время начала встречи – 17:20 по Киеву.

Это первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Гиомар Маристани Сулеты Де Реалес, либо против Теодоры Костович.

