Александра Олейникова – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Монтре
2 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) начала выступления на грунтовом турнире WTA 125 в швейцарском городе Монтре.
В первом раунде украинка играет против второй сеяной Майяр Шериф (Египет, WTA 102). Время начала встречи – 17:20 по Киеву.
Это первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Гиомар Маристани Сулеты Де Реалес, либо против Теодоры Костович.
