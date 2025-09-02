Зинченко установит интересное достижение среди украинских футболистов в АПЛ

В последний день трансферного окна Александр Зинченко на правах аренды перешел из «Арсенала» в «Ноттингем».

Игрок сборной Украины тем самым установит интересный рекорд для наших футболистов в АПЛ: он станет первым, кто сыграет в Премьер-Лиге за три разных клуба.

До этого Александр и Олег Лужный играли за две разные команды АПЛ.

Количество клубов, за которые выступали украинские футболисты в АПЛ

3 – Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал, Ноттингем Форест)

2 – Олег Лужный (Арсенал, Вулверхэмптон)

1 – Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур), Михаил Мудрик (Челси), Андрей Шевченко (Челси), Андрей Воронин (Ливерпуль), Алексей Чередник (Саутгемптон), Александр Евтушок (Ковентри)

Напомним, что Зинченко является рекордсменом среди украинских футболистов по количеству сыгранных матчей в АПЛ – 145 («Манчестер Сити» – 76, «Арсенал» – 69).